Samanyolu Haber /Spor / Ozan Tufan'ın yeni hocası bakın hangi isim oldu /25 Ocak 2022 23:29

Ozan Tufan'ın yeni hocası bakın hangi isim oldu

Premier Lig ekiplerinden Watford'da top koşturan milli yıldız Ozan Tufan'ın yeni hocası belli oldu.

SHABER3.COM

Alınan kötü sonuçlar nedeniyle İtalyan teknik adam Claudio Ranieri ile yollarını ayıran İngiliz kulüp Watford, tecrübeli İngiliz çalıştırıcı Roy Hodgson ile anlaştı.

Kulüp düzeyinde Inter, Udinese, Malmö, Kopenhag, Blackburn Rovers, Fulham, Liverpool, West Bromwich Albion ve Crystal Palace gibi ekiplerin başında bulunan 74 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve İngiltere milli takımlarında da görev yapmıştı.

Üç maç eksiği bulunan Watford, Premier Lig'in 23. haftasının ardından topladığı 14 puanla 19. sırada yer alıyor.
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