Samanyolu Haber /Gündem / Özbekistan’dan Rusya’ya şok: O teklifi reddetti! /08 Aralık 2022 17:18

Özbekistan’dan Rusya’ya şok: O teklifi reddetti!

Özbekistan, Rusya’nın üçlü doğalgaz birliği kurma teklifini reddetti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Özbekistan, Rusya ve Kazakistan ile gaz konusunda "üçlü ittifak" fikrinden vazgeçtiği haberini verdi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Zhorabek Mirzamakhmudov, Rusya, Özbekistan ve Kazakistan arasında üçlü bir gaz birliğinin akdedilmesine ilişkin haberlere yaptığı yorumda ülkesinin Moskova ile gaz anlaşması imzalansa bile siyasi bir değişiklik almayacağını, bunun sadece ticari sözleşmelerden biri olacağını söylediğini bildirdi.

Moskova ve Taşkent'in gaz arzı için pazarlık yaptığını doğruladı, ancak bunun teknik bir sözleşmeden çok bir birlik olduğu fikrini reddetti.
Özbek bakan, ’‘Diğer ülkelerden gaz ithal ederken, onlarla sadece ticari sözleşmeler temelinde işbirliği yapıyoruz. Gaz karşılığında siyasi şartları asla kabul etmeyeceğiz” dedi. Mirzamakhmudov, gaz anlaşmasının ülkelerin etkileşimine birlik denilebileceği anlamına gelmediğini kaydetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in basın sekreteri Ruslan Zheldibai, Kazakistan, Rusya ve Özbekistan’ın katılımıyla üç taraflı bir gaz birliğinin oluşturulmasını görüştüklerini söylemişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov daha sonra yaptığı açıklamada fikrin hala kesinleşmeyi beklediğini görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.
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