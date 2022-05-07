Samanyolu Haber /Dünya / Özbekistan- Kırgızistan sınırında gerginlik: Üç ölü /07 Mayıs 2022 09:31

Özbekistan- Kırgızistan sınırında gerginlik: Üç ölü

Kırgızistan-Özbekistan sınırında Özbek sınır güçlerinin açtığı ateş sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

DW'deki habere göre, Kırgızistan-Özbekistan sınırında üç kişi, Özbek sınır muhafızlarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, söz konusu üç kişinin Özbek güçlerinin açtığı ateş sonucu aldıkları yaralardan dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu. Tartışmalı sınır bölgesinde hayatını kaybedenlerin sınır güvenliği mensupları mı yoksa siviller mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski bölge ülkeleri arasında sık sık sınır çatışmaları yaşandı. Kaçakçıların sıklıkla kullandığı Özbekistan-Kırgızistan sınırı da, su kaynakları ve  meralar nedeniyle iki ülke arasında sorunlara neden oluyor. 2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev hükümetinin protestolar sonucu düşmesinin ardından ülkenin güneyinde Kırgızlar ve burada yaşayan Özbekler arasında çıkan etnik çatışmalarda 2 bin 500 kadar kişi hayatını kaybetmişti.

İki komşu ülke arasında uzun süredir gergin olan ikili ilişkilerde eski Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un 2016'daki ölümünün ardından iyileşme çabaları gözlenme başlamış, taraflar geçen yıl çatışmalara son vermek ve sınır güvenliğini sağlamak üzere uzlaşmaya varmıştı. Ancak anlaşma, Kırgız halkının ülkedeki bir su deposunun Özbekistan tarafından kullanılmasına yönelik itirazlarının artmasının ardından yürürlüğe girmemişti.
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