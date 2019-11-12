Özbekistan Nadira Kadirova’yı sordu

Özbekistan’ın Türkiye Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Nadira Kadirova'nın AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde ölümüyle ilgili olarak Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Büyükelçi Er ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Dilshod Akhatov'un 8 Kasım Cuma günü görüştü. Büyükelçi Er'in, Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili soruşturma hakkında bilgi almak üzere çağrıldığı ifade edildi.





AÇIKLAMA YAPMASI İÇİN ÇAĞRILDI





Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadira Kadirova'nın Ankara'daki ölümü ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve yetkilisi Mehmet Süreyya Er açıklama yapması için davet edilmiştir. Büyükelçi, Özbek vatandaşının ölümüne yol açan trajik olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ilgili Türk makamlarının şu anda kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü belirtti” denildi.