Samanyolu Haber /Gündem / Özbekistan Nadira Kadirova’yı sordu /12 Kasım 2019 16:08

Özbekistan Nadira Kadirova’yı sordu

Türkiye’nin Özbekistan Büyükelçisi Er, AKP’li vekilin evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

SHABER3.COM

Özbekistan’ın Türkiye Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Nadira Kadirova'nın AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde ölümüyle ilgili olarak Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Büyükelçi Er ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Dilshod Akhatov'un 8 Kasım Cuma günü görüştü. Büyükelçi Er'in, Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili soruşturma hakkında bilgi almak üzere çağrıldığı ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPMASI İÇİN ÇAĞRILDI

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı Nadira Kadirova'nın Ankara'daki ölümü ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve yetkilisi Mehmet Süreyya Er açıklama yapması için davet edilmiştir. Büyükelçi, Özbek vatandaşının ölümüne yol açan trajik olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ilgili Türk makamlarının şu anda kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü belirtti” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özbekistan Nadira Kadirova’yı sordu Sonraki Haber >>

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:56:28