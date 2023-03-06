Özbekistan, Rus doğal gazı için hazırlıklara başladı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Özbekistan'ın Uztransgaz doğal gaz taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, Buhara bölgesinden geçen doğal gaz boru hattında gerekli montaj çalışmalarına başlandığı ve bunun Rusya'dan ithal edilecek doğal gazın ilk etapta yurt içi taşıma hacmine karışmaması için yapıldığı belirtildi.





Ocak ayında Rus Gazprom şirketi ile doğal gazda işbirliğine ilişkin anlaşma imzalayan ve ona göre yol haritasını belirleyen Özbekistan, Rusya'dan ithal edilmesi öngörülen doğal gazın yurt içi doğal gaz taşımına karışmaması amacıyla ülkedeki doğal gaz taşıma altyapısını uygun hale getirmeye başladı.





Rus gazı, Kazakistan’dan geçen "Orta Asya-Merkez" doğal gaz boru hattı üzerinden Özbekistan'a taşınması planlanıyor. Altyapı hazırlık çalışmalarının başladığı Buhara'daki Gazlı bölgesinden Buhara-Ural, Orta Asya-Merkez ve Gazlı-Şimkent doğal gaz boru hatlarının geçtiği ve Özbekistan'ın "gaz taşıma sisteminin kalbi" konumunda.





Kış aylarında iç tüketimin arttığı Özbekistan'da doğal gaz sorunu ortaya çıkmış, Rusya Kazakistan ve Özbekistan’a gaz dağıtım merkezi kurma teklifi yapmıştı.





28 Kasım 2022 de Kazakistan ve Rusya Cumhurbaşkanları, Moskova'daki görüşmelerde Özbekistan ile "üçlü bir gaz birliği" oluşturulmasını görüştüler.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kasım 2022’de yaptığı açıklamada, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında doğal gaz iş birliğinin her ülkenin çıkarına olacağını belirterek, ilk etapta bir koordinasyon mekanizması oluşturmasının planlandığını söylemişti. Rusya, Özbekistan ve Kazakistan, Çin'e en büyük beş boru hattı üzerinden gazı tedarikçisi arasında yer alıyor: Türkmenistan birinci, Rusya ikinci, Myanmar üçüncü, ardından Kazakistan ve Özbekistan geliyor.