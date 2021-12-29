Özbekistan tesettür kıyafetlerinin satışını ve giyilmesini yasakladı

Geçtiğimiz ay sokaklarda başörtüsü ile dolaşmayı yasaklayan Özbekistan hükümeti, “dini kıyafet” giyilmesini yasaklayan yasayı da onayladı.







TESETTÜR KIYAFETİ SATAN MAĞAZALARA CEZA VERİLECEK





Hükümet, bundan böyle kadınlara uzun etek, namaz elbisesi ve başörtü gibi ibadet kıyafetleri satan mağaza sahiplerine yönelik para cezası uygulayacağını belirtti.





BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLER DERSTEN ÇIKARILDI







Türkistander (Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği) Başkanı Burhan Kavuncu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Özbekistan’dan art arda yeni yasak haberleri geliyor” sözleriyle uygulamayı duyurdu.





“Qoakan Tabii Fenler Fakültesinde başörtülü kızların dersten çıkarıldığını belirten Kavuncu, “Navai ile Cizzax şehrinde, kızların namaz ve başörtülerine karışıldığına dair ses kaydı yayınlandı. Adalet Bakanlığı ise “Yolsuzlukla Mücadele” taslağına “dini kıyafet-uzun etek yasağı” maddesini de dahil etti” diye ekledi.





İnsan hakları aktivistleri bu yasak kararına tepki gösterdi.





Özbekçe azon.uz internet sitesi ise “dini elbise- ibadet kıyafeti” gibi ibarelerle dindar halkın hedef alındığını iddia etti.