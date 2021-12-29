Samanyolu Haber /Gündem / Özbekistan tesettür kıyafetlerinin satışını ve giyilmesini yasakladı /29 Aralık 2021 15:01

Özbekistan tesettür kıyafetlerinin satışını ve giyilmesini yasakladı

Orta Asya'nın ülkelerinden olan Özbekistan'da, tesettür kıyafetleri giymek yasaklandı. Ayrıca 'tesettür ve ibadet kıyafetleri' satan mağaza sahipleri para cezası ile karşı karşıya kalacak.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz ay sokaklarda başörtüsü ile dolaşmayı yasaklayan Özbekistan hükümeti, “dini kıyafet” giyilmesini yasaklayan yasayı da onayladı.

TESETTÜR KIYAFETİ SATAN MAĞAZALARA CEZA VERİLECEK

Hükümet, bundan böyle kadınlara uzun etek, namaz elbisesi ve başörtü gibi ibadet kıyafetleri satan mağaza sahiplerine yönelik para cezası uygulayacağını belirtti.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLER DERSTEN ÇIKARILDI

Türkistander (Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği) Başkanı Burhan Kavuncu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Özbekistan’dan art arda yeni yasak haberleri geliyor” sözleriyle uygulamayı duyurdu.

“Qoakan Tabii Fenler Fakültesinde başörtülü kızların dersten çıkarıldığını belirten Kavuncu, “Navai ile Cizzax şehrinde, kızların namaz ve başörtülerine karışıldığına dair ses kaydı yayınlandı. Adalet Bakanlığı ise “Yolsuzlukla Mücadele” taslağına “dini kıyafet-uzun etek yasağı” maddesini de dahil etti” diye ekledi.

İnsan hakları aktivistleri bu yasak kararına tepki gösterdi.

Özbekçe azon.uz internet sitesi ise “dini elbise- ibadet kıyafeti” gibi ibarelerle dindar halkın hedef alındığını iddia etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özbekistan tesettür kıyafetlerinin satışını ve giyilmesini... Sonraki Haber >>

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:40