Özbekistan'da ölü sayısı artıyor

516 kişi gözaltına alındı.





Türk Dışişleri Bakanlığı sağduyu çağrısı yaptı





Kremlin: Özbekistan'ın iç meselesi





Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin önerilerin kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'ın merkezi Nukus'ta çıkan olaylarda 18 kişinin öldüğü, 38’i emniyet görevlisi olmak üzere 243 kişinin yaralandığı kaydedildi.Yaralanan 94 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, olaylarla ilgili olarak 516 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesi 1 Temmuz'da Karakalpakistan'da protestoların başlamasına neden oldu.Özbekistan, protestolar sonrası Karakalpakistan bölgesinin özerkliğini kısıtlama planından vazgeçtiBunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin sürdüğü Nukus'a giderek vatandaşlarla bir araya geldi ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini açıkladı.Gösterilerin devam etmesi üzerine Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edildi.Bu arada Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı bir açıklamada Özbekistan'da meydana gelen olaylarla ilgili sağduyu çağrısı yaptı.Açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi: "Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır.Ortak medeniyet, kültür ve tarihi bağlarımız bulunan, stratejik ortağımız dost ve kardeş Özbekistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz"Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'inde meydana gelen olayların Özbekistan'ın iç meselesi olduğunu söyledi.Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen protesto gösterilerini değerlendirdi.Özbekistan'ın Rusya'nın müttefiki olduğunu belirten Peskov, "Özbekistan'da tüm olanlar, ülkenin iç meselesidir. Mevcut sorunların, Özbekistan yönetiminin aktif çalışmalarıyla çözüleceğinden hiç şüphemiz yok." dedi.