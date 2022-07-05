Samanyolu Haber /Dünya / Özbekistan'da ölü sayısı artıyor /05 Temmuz 2022 05:54

Özbekistan'da ölü sayısı artıyor

Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 1-2 Temmuz'da meydana gelen olaylarda 18 kişinin öldüğü, 243 kişinin yaralandığı bildirildi.

SHABER3.COM

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin önerilerin kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından protesto gösterilerinin düzenlendiği Karakalpakistan'ın merkezi Nukus'ta çıkan olaylarda 18 kişinin öldüğü, 38’i emniyet görevlisi olmak üzere 243 kişinin yaralandığı kaydedildi.

516 kişi gözaltına alındı.

Yaralanan 94 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, olaylarla ilgili olarak 516 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesi 1 Temmuz'da Karakalpakistan'da protestoların başlamasına neden oldu.

Özbekistan, protestolar sonrası Karakalpakistan bölgesinin özerkliğini kısıtlama planından vazgeçti
Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin sürdüğü Nukus'a giderek vatandaşlarla bir araya geldi ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini açıkladı.


Gösterilerin devam etmesi üzerine Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı sağduyu çağrısı yaptı

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı bir açıklamada Özbekistan'da meydana gelen olaylarla ilgili sağduyu çağrısı yaptı.


Açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi: "Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır.

Ortak medeniyet, kültür ve tarihi bağlarımız bulunan, stratejik ortağımız dost ve kardeş Özbekistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz"

Kremlin: Özbekistan'ın iç meselesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'inde meydana gelen olayların Özbekistan'ın iç meselesi olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen protesto gösterilerini değerlendirdi.

Özbekistan'ın Rusya'nın müttefiki olduğunu belirten Peskov, "Özbekistan'da tüm olanlar, ülkenin iç meselesidir. Mevcut sorunların, Özbekistan yönetiminin aktif çalışmalarıyla çözüleceğinden hiç şüphemiz yok." dedi.
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