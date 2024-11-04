Samanyolu Haber /Gündem / Özcan'dan adaylık çıkışı: 'Gerektiği takdirde 100 bin imza toplayıp...' /04 Kasım 2024 10:23

Özcan'dan adaylık çıkışı: 'Gerektiği takdirde 100 bin imza toplayıp...'

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100 ekranlarında partisindeki 'cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmalarına ilişkin dikkati çeken bir çıkışta bulundu. Özcan "Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz. Bunun 6, 8 numarası var, kalecisi var... Muhalefet ülkeyi gerçekten yönetemeyecek aday gösterirse, bu durumda tarihi vazife sayıp 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ederek, "Şu anda takımda iki forvet var... Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in açıklamasının ardından CHP'de 'cumhurbaşkanı adaylığı' tartışmaları alevlenmişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu akşam tv100 ekranlarında Başak Şengül ile Doğru Yorum programında cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski AKP Milletvekili Ali Turan'ın "Senin Cumhurbaşkanı adayın olma durumun yok başkan" sözlerine yanıt veren Özcan şu ifadeleri kullandı:

'BİR TAKIM 2 FORVETTEN OLUŞMAZ'
"Bir takım 2 tane forvetten oluşmaz. Bunun 6 numarası var, 8 numarası var, kalecisi var. Gerektiği takdirde ben 100 bin imza toplayıp aday olmaktan çekinmem ama inşallah gerekmez. Gerekirse de sorumluluk almaktan çekinmem.

'TARİHİ VAZİFE SAYARIM'
Bu ülkeyi gerçekten yönetemeyecek veya benim tereddütle karşılayacağım bir geçmişi olan birilerini muhalefet aday gösterirse, bu durumda tarihi vazife sayıp bunu yapmaya çalışırım."
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