Özdağ’a karşı çıkmayan Akşener, İnce’ye de yeşil ışık yaktı

İyi Parti’de genel başkan yardımcılığı yaptıktan sonra istifa ederek Zafer Partisi’ni kuran Ümit Özdağ, sadece kurucusu olduğu partiden ayrılık sürecinde değil ilk tur öncesindeki seçim kampanyasında yaptığı konuşmalarda Akşener’i sert biçimde eleştiriyordu.



İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri, “Bir mutabakat metni yayınlandı. O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. Ama iki siyasi partinin genel başkanları olarak imzaladılar. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var onlarla ters düşen bir şey yok. Böyle bir yetkisi vardı Sayın Kılıçdaroğlu’nun. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.



Akşener, seçimin kazanılması halinde Özdağ’ın içişleri bakanı olmasına karşı değil



Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımında “içişleri bakanı olma” talebi olduğunu ortaya koyan Ümit Özdağ daha sonra çıktığı Sözcü TV yayınında da bakanlık için, “Ben bunu isterim ama daha sonra konuşuruz şeklinde bir yorumda bulundu.



Kulislerde içişleri bakanlığı için talebi olacağı konuşulan Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı’na yönelik bu konuda da bir çekincesi olmadığını dile getirdi.



Akşener, “Biz henüz bakanlıklar konusunu Millet İttifakı bileşenleri olarak konuşmadık. Benim bildiğim bir şey var. İki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı girdik seçime. Alınan oylara ve çıkarılan milletvekili sayısına göre -öncelikle CHP ve İYİ Parti seçimden sonra inşallah kazanacağız bir araya geleceğiz- görevlendirmeler yapılacak. CHP’nin hangi siyasi partiye ‘Siz burada görev alın’ diyeceği İYİ Parti’yi ve onu genel başkanını ilgilendiren bir durum değildir. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ’a Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir görevlendirme yapmışsa CHP Genel Başkanı olarak verdiği karardır. Ben ona saygı duyuyorum” diye konuştu.



Akşener’den Muharrem İnce mesajı



Öğleden sonra Zeytinburnu’nda gençlerle biraraya gelen Akşener, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin de ittifaka davet edilmesine yeşil ışık yaktı.



İYİ Parti lideri, “Muharrem Bey’in Sayın Erdoğan’ı destekleyeceğini düşünmüyorum ben. Beraber cumhurbaşkanlığı adaylığı yaptı 2018 yılında. Birbirimize son derece saygılı gittik. En ufak incitici tek kelimemiz olmadı. Keşke olabilse. Zaman karar vermek için uygun” ifadelerini kullandı.



“Kılıçdaroğlu’nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine kefilim”



Partisinin Zeytinburnu’nda düzenlediği mitingde halka hitap eden İyi Parti lideri, Kemal Kılıçdaroğlu’na kefil olduğunu söyledi.



Akşener, “Bu seçim bir referandum gibi olacak. 0-0 başlanıyor. Pazar günü bu seçimi alacağız. Bu sistemin değişmesi için, hukukun üstünlüğü için, insanların birbiriyle kavgasının önüne geçmek için bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu’na hep birlikte oyumuzu vereceğiz. Bu sistemi değiştireceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kul hakkına el uzatmayacağına, haram yemeyeceğine eminim ve kefilim. Hem FETÖ hem PKK hem Hizbullah gibi örgütlere ‘terör örgütü’ diyor, diyoruz. Masaya oturmayacağından eminim. Bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin rahat nefes alması için bir oyunuzu mutlaka sandığa gidip ailenizle birlikte Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermenizi sizden rica ediyorum” dedi.