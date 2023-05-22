Özdağ: Ata İttifakı dağıldı, Zafer Partisi kararını yarın açıklayacak

28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek ikinci tur seçim yarışı öncesi gözler Sinan Oğan'a çevrildi.







Oğan, bugün saat 17.00'de yapacağı basın açıklamasıyla ikinci tura ilişkin kararını açıklayacağını duyurdu.





Siyasetteki bekleyiş sürerken; iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini yazdı.





ÖZDAĞ: YARIN KENDİ ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Bu iddia üzerine Halk TV, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı arayarak Selvi’nin yazısını sordu.





Özdağ, “Bu yazı hakkında yorum yapamıyorum. Ancak Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız. Kamuoyunun da bildiği gibi ATA İttifakı dağılmıştır” ifadelerini kullandı.



