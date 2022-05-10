Samanyolu Haber /Gündem / Özdağ, bu sefer Kılıçdaroğlu'nu TV'de düelloya çağırdı: 'Şike yapıyorsunuz' /10 Mayıs 2022 15:18

Özdağ, bu sefer Kılıçdaroğlu'nu TV'de düelloya çağırdı: 'Şike yapıyorsunuz'

Mülteci çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu sefer de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında tartışmaya çağırdı.

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Ümit Özdağ, mülteci tartışmalarında son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik davetiyle dikkatleri üzerine çekti. 

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında sığınmacılar konusu hakkında "Suriye ve sığınmacılar konusu... Bu konuda partimiz çok iddialı. En tutarlı söylemde bulunan 2011 tarihinden bu yana en tutarlı söylemi dillendiren partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi. 

Kılıçdaroğlu, "Biz komşumuzda olan bir savaşın bize yansımalarının tehlikeli boyutlarını dile getirdik. Biz dile getirdikçe egemen güçlerin talebi üzerine bizi suçladılar. Artık sokaktaki vatandaş da hangi partiden olursa olsun elini vicdanına koyduğunda evet CHP doğruları söylemiştir diyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU DAVET ETTİ
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki ifadelerine ilişkin CHP liderine seslendi.

Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu,sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011’den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum. Siz, Türk Milleti’ne karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size atıyor." dedi. 
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