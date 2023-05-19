Samanyolu Haber /Politika / Özdağ canlı yayında açıkladı: Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz /19 Mayıs 2023 20:52

Özdağ canlı yayında açıkladı: Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT TV'de Elif Doğan Şentürk’ün sunduğu Stüdyo Ankara programında açıklamalarda bulunuyor.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT TV'de Elif Doğan Şentürk’ün sunduğu Stüdyo Ankara programında açıklamalarda bulunuyor.

Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Kılıçdaroğlu'nun yaptığı değerlendirmeleri partim ile paylaşacağım. Bu arada Sinan Bey ile görüşeceğiz program çıkışında. Biz sürekli iletişim içerisindeyiz.

HDP her şeyin belirleyicisi biz olacağız diyordu. Cumhuriyetin 100 yılında, cumhuriyeti yıkmayı hedefleyen bir yapının siyasette yer almasını içime sindiremedim.

İki ittifak oluştu. Biri Hüda-Par ile yaptı, biri HDP ile yaptı. Ne HDP ne Hüda-Par diyen bir kitle var. Biz olmasak bu kitle seçimlere gitmeyecekti. Biz oy bölmedik, biz iki ana ittifaktan oy aldık. Demokrasi bu değil.

Biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz konularda sorumluluk üstleniriz. Ama mesele önce politikalarımızın benimsenmesi. Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz.

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşme olumlu bir görüşmeydi.

İYİ Parti'ye ve MHP'ye oy verip Sinan Oğan'a oy veren seçmenler var."
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