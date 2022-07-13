Özdağ ile CHP'li Engin Özkoç arasında '5. kat' polemiği

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beğenmediği anket sonuçları için “CHP’nin 5’inci katında hazırlandı” dedi. Ancak CHP’nin genel merkezinin beşinci katı havalandırma ve atık su sistemlerine ayrılmış durumda.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “BPT Araştırma” adlı Twitter hesabından yapılan paylaşılan ve Avrasya Araştırma’nın anketini alıntılayıp sonuçlara tepki gösterdi.Söz konusu ankette Zafer Partisi yüzde 1,3 oy oranına sahip görünüyor.Özdağ tweetinde “CHP Genel Merkezi’nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP’nin 5. katında bile DEVA’dan fazla oy alır. Bunları sizin araştırmacı değil, manipülatör olduğunuzu kayıt altına almak için buraya koyalım” dedi.Zafer Partisi liderine cevapsa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan geldi. Özkoç, Özdağ’a partisinin beşinci katına ilişkin bir hatırlatmada bulunarak “Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var” dedi.