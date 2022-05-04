Özdağ’ın çektirdiği göçmen karşıtı ‘Sessiz İstila’ filminin yapımcısı serbest bırakıldı

Türkiye’deki sığınmacı ve göçmenleri konu edinen “Sessiz İstila” adlı kısa filmin yapımcısı Hande Karacasu, dün Sakarya’da gözaltına alındıktan sonra bugün serbest bırakıldı.







Karacasu’nun dışında göçmen karşıtı provokatif paylaşımlarda bulunan ‘Militer [email protected] ’ rumuzlu Twitter hesabının sahibi olduğu belirtilen H.D. isimli kişi de dün İstanbul’da gözaltına alınmıştı.





Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde ‘Sessiz İstila’ başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür. Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da, ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan ‘Militer [email protected] isimli/rumuzlu’ hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul’da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.





ÖZDAĞ: YAPIM MASRAFLARINI MBEN KARŞILADIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yapımcısının gözaltına alınmasından sonra yaptığı açıklamada, filmin yapım masraflarını kendisinin karşıladığını söyledi.





Özdağ Twitter hesabından, “H. Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler ‘halk’ değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok” diye yazdı.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Göç İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye’deki Suriyeli sayısı üzerinden yalan ifadelerde bulunan isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.





Çataklı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında, Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” ifadelerine yer verdi.