Samanyolu Haber /Gündem / Özdağ İyi Parti'den istifa etti /04 Mart 2021 11:48

Özdağ İyi Parti'den istifa etti

İYİ Parti'den ihracı ocak ayında mahkeme tarafından iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, birtakım eleştirilerde bulunarak istifa etti.

SHABER3.COM

İYİ Parti'den ihracı ocak ayında mahkeme tarafından iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir basın toplantısı düzenledi.

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- "Nasıl sarı sendikacılık varsa bir de sarı muhalefetçilik var. Bugün sarı muhalefet partisinin çok şikayet eder göründüğü Cumhur İttifakı’nın var olma nedeni, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek başına seçime girmeye cesaretinin olmamasıdır. Sonuç yine Akşener'in ifadesiyle İYİ Parti’nin seçimlerden çırak çıkması olmuştur.

-  Ancak İYİ Parti, Genel Başkan Akşener’in ifadesiyle sadece yerel seçimlerden çırak çıkmamıştır. CHP’nin uydu partisi haline getirmişlerdir İYİ Parti’yi. Bana kızacağınıza, cesaretiniz varsa İYİ Parti’nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na kızın. Veya İYİ Parti’yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı’na kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti’nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.

Özdağ ayrıca daha önce kavgayı başlatan adım olarak kendisine istihbarat kaynaklı olarak servis edilen, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun akrabalarından bazılarının Hizmet Hareketi bağlantılı olduğu şeklinde iddialarını yineleyerek "Akrabalarınız F... ile ilintiliyse Anayasa’nın aldığı kararlar iltisaklı olduğunuzu söylüyor" dedi. . 

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