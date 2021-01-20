"Erdoğan'ı da biz indireceğiz" dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ’a sopayla saldıran isimlerden Abdurrahman Gülseren’e ait olduğu belirtilen videoda “Erdoğan günümüzün 3'üncü Abdülhamid’i, 2'nci Abdülhamid’i biz indirdik. Üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah.” sözleri dikkati çekti.







Gülseren'in "Terakki Mecmua Sohbetleri İttihat Terakki ve Milliyetçilik" başlığıyla YouTube’da arkadaşıyla yaklaşık 45 dakika uzunluğunda bir video yayınladığı ortaya çıktı.





"İTTİHATÇILARI KENDİMİZE REHBER ALIYORUZ"





Gülseren videoda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük şu sözleri sarf etti: “Erdoğan günümüzün 3'üncü Abdülhamid’i. 2'nci Abdülhamid’i biz indirdik, üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah. Erdoğan kendine Abdülhamid’i rehber alan bir adam. Biz de Erdoğan’a karşı ittihatçıları rehber alan bir adamız.”





Abdurrahman Gülseren’in (sağda) YouTube'de "İttihat Terakki ve Milliyetçilik" başlığıyla video yayınladığı ortaya çıktı.





ABDURRAHMEN GÜLSEREN TUTUKLANDI





Abdurrahman Gülseren, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak tarihinde evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğramış, kolu kırılmış, kafasına dikiş atılmıştı.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında G.T. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyede hâkim karşısına çıkarılan iki kişi tutuklandı.





GAR KATLİMANIDA IŞİD’İ ÖVDÜ





Gülseren’in terör örgütü IŞİD saldırısı sonucu 100 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015 Gar katliamına dair “Katliamı kınıyorum, daha iyisi olabilirdi :)” şeklinde paylaşım yaptığı ve hakkında dava açıldığı ortaya çıkmıştı.





Şüphelinin, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasını isteyen savcılık, Gülseren’in “IŞİD terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterdiğini” vurguladı.



