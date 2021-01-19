Özdağ'a saldıranlardan ikisi tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a 15 Ocak'ta evinin önünde yapılan silahlı ve sopalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.







Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.G. ve G.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





Hakimlik, şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutukladı. Bu arada, Özdağ adliyeye gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.





Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, şüphelilerden ikisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Diğer şüphelilerin aranmasına devam edildiği belirtildi.