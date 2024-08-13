Samanyolu Haber /Gündem / Özdağ'dan dava açacağını duyuran Akşener'e ilk cevap: Memnun oldum /13 Ağustos 2024 13:22

Özdağ'dan dava açacağını duyuran Akşener'e ilk cevap: Memnun oldum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine dava açacağını açıklayan eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Memnum oldum" yanıtını verdi.

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Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a dava açacağını duyurdu. Akşener, SÖZCÜ gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e verdiği demeçte, "Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğim. Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz." dedi. Akşener'in dava açacağım açıklamasına Ümit Özdağ'dan ilk yanıt geldi.

"KILIÇDAROĞLU VE ÜMİT ÖZDAĞ'I MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Özdağ, Akşener’in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bilerek yeniden cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledi. Akşener bunun üzerine, "Bak bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu hem de Ümit Özdağ’ı mahkemeye vereceğim. Çünkü ‘ihanet’ ve ‘ahlaksızlık’ çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Akşener şu ifadeleri kullandı:
-Bundan sonra madem böyle işte böyle. Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim. Dolayısıyla annemin amcası Yemen şehidi, babamın amcası İstiklal madalyalı Atatürk’ün arkadaşı bunu benim ailemin kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla dün de ‘ahlaksızlık’ dedi Kılıçdaroğlu ve mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. Her şeyin nasıl olduğunu çok açık, net ve kendi içimde tuttuğum her şey dahil dilekçede olacak.

"ÜMİT ÖZDAĞ'A BUGÜNE KADAR ÇOK HOŞGÖRÜLÜ DAVRANDIM"

-Ümit Özdağ’ı da veriyorum. Ona da bugüne kadar çok hoşgörülü davrandım. Bir parti kurdu, bizden ayrıldı. Mümkün olduğunca dikkat ettim. Ama bugün itibarıyla onu da veriyorum ki yalanlamamıştım onun kurduğu cümleleri. Mahkemede yalanlayacağım Özdağ’ı da. Hep beraber göreceğiz. Bana iftira atan elinde belge bilgi olduğunu iddia eden herkesi mahkemeye vereceğim. ‘Getir bakalım belgeni’ diye. Herkes kaçıyor.

"ÜMİT BEY BUNU İSPATLAYACAK"

-Kimseye söylemedim ilk kez sana söylüyorum. Bunları yazabilirsin. ‘İhaneti’ asla kaldıramayacağımı yazabilirsin. En son sözlerinden sonra Tayyip Erdoğan’ı nasıl seçtirdiğimi anlatıyor, bu kadar yalanı nasıl bir araya getiriyor, Ümit Bey bunu ispatlayacak.

"DAVA AÇMASINDAN MEMNUN OLDUM"

Ümit Özdağ ise Cüneyt Özdemir'in yayınında gündem olan sözleri için, "O konuşma Ümit Özdağ ve Meral Akşener arasında olmadı. Ümit Özdağ söyleseydi zaten Türkiye o gün öğrenirdi hem de en yüksek tonda.  Zafer Partisi'nin kuruluş çalışmalarında geldi anlattı. Ben sonra bunu değişik zeminlerde paylaştı. Sözcü TV'den İpek Özbey'in programında da paylaştım. Dün yapılan açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla peş peşe olunca kamuoyunun dikkatini çekti.  Akşener de dava açacakmış, dava açmasından memnun oldum. Konuşalım bunu." açıklamasını yaptı.
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