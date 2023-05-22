Özdağ'dan Oğan'ın kararına tepki: Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci turda destek vereceği adayı açıkladı. Oğan, "Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ilan ediyorum" dedi.







Zafer Partisi Ümit Özdağ bu açıklamalarının ardından Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.





Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" dedi.