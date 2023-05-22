Samanyolu Haber /Gündem / Özdağ'dan Oğan'ın kararına tepki: Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır /22 Mayıs 2023 17:53

Özdağ'dan Oğan'ın kararına tepki: Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5 oy alan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci turda destek vereceği adayı açıkladı. Oğan, "Sayın Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ilan ediyorum" dedi.

Zafer Partisi Ümit Özdağ bu açıklamalarının ardından Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" dedi.
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