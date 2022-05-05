Özdağ'dan Soylu'ya videolu mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında gergin bir süreç yaşanıyor.

TGRT Haber'de katıldığı programda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Hiç adam yerine koymam. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır." kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Özdağ'dan videolu bir mesaj geldi.

Özdağ mesajında "Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili sarfettiği "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" sözlere sosyal medya üzerinden video yayımlayarak yanıt verdi.Özdağ yaptığı açıklamada, "Ben yarın, Zafer Partisi Genel Başkanı olmamın yanı sıra, Ümit Özdağ olarak tek başıma İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle!" ifadelerini kullandı.