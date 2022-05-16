Özdağ'dan Soylu'ya zor sorular: '15 Temmuz’da yarım kalan neydi?'

Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “15 Temmuz’da yarım kalan neydi?” diye sordu. Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na da 7 Haziran – 1 Kasım 2015 seçim sürecinde yaşananları anlatma çağrısı yaptı.







SUÇA HAZIRLIK VARSA NEDEN HAREKETE GEÇMİYORSUN?

Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “15 Temmuz’da eksik bıraktığımızı tamamlayacağız” sözlerini hatırlatan Özdağ, “Eksik kalan neydi, açıkla… Suça hazırlık varsa neden şimdi hareket geçmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.





“15 TEMMUZ’DA NEYİ YARIM BIRAKTINIZ?”

“Şimdi çok tehlikeli bir oyun oynuyor Süleyman Soylu ve ekibi” diyen Özdağ, “Süleyman Soylu basın toplantısında şöyle bir ifade kullandı; ‘15 Temmuz’da yarım bıraktıklarımızı tamamlayacağız’ dedi. Buradan soruyoruz 15 Temmuz‘da neyi yarım bıraktınız? Süleyman Soylu ‘buramıza kadar geldi’ diyor. Süleyman Soylu içişleri bakanlığının başındaki kişi. Devletin bütün imkanları Süleyman Soylu’nun elinde eğer bir suç varsa bu suça hazırlık yapan unsurlara karşı neden hala adım atarak harekete geçmiyorsunuz?” dedi.





SEÇİM MÜHENDİSLİĞİ YAPILIP KAMUOYU MANİPÜLE Mİ EDİLECEK?

“Yoksa ekonomiyi kurtaramadık, kurtarma ihtimalimiz de yok onun için bir seçim mühendisliği yaparak Haziran-Kasım 2015 arasında olduğu gibi kamuoyunu manipüleye yönelik bir sürece mi hazırlanıyorsunuz?” diye soran Özdağ, “Süleyman Soylu Türkiye’nin milli güvenliği için tehdit haline gelmiştir. Süleyman Soylu pimi çekilmiş bir el bombası gibidir. Yapmış olduğu açıklamalar Türkiye’nin güvenliğini sağlamaya yönelik değil aksine Türkiye’de politik istikrarı tahrip edici açıklamalardır” diye konuştu.





DAVUTOĞLU’NA “KONUŞ” ÇAĞRISI YAPTI

Konuşmasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na çağrı yapan Özdağ, “Haziran-Kasım arasında ne oldu? Davutoğlu’nun ‘Konuşsam sokağa çıkamazlar’ derken verdiği 4 isimden biri Soylu’ydu. Ankara’da otogara bomba nasıl geldi? Siz cevabı biliyorsunuz. Halka cevabı söylemek zorundasınız” dedi. Özdağ, Davutoğlu’na Süleyman Soylu hakkında bildiklerinin olduğunu iddia ederek konuşması çağrısında bulundu.