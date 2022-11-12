Samanyolu Haber /Gündem / Özdemir’e sert tepki: Diyarbakır kayyımını övmek için kaç para aldın? /12 Kasım 2022 14:27

Özdemir’e sert tepki: Diyarbakır kayyımını övmek için kaç para aldın?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "bağımsız gazetecilik" yaptığını iddia eden Cüneyt Özdemir'e, "Diyarbakır kayyumunu övmek için kaç para aldın?" diye sordu.

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Muhalif görüntüsü altında AKP ve Saray övgüsü yapan Cüneyt Özdemir’e tepkiler devam ediyor.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Cüneyt Özdemir’in ‘işbirliği’ videoları kapsamında YouTube kanalında reklam söyleşileri yapmasını ve tanıtım çekimleri konusunda izleyicilerin açık bir şekilde uyarılmamasını “Gazetecilik ve pazarlama faaliyeti birlikte yürümez” görüşüyle eleştirmesinin ardından kendisine gösterdiği tepkiye yanıt verdi.

Özdemir’in sözlerini çarpıttığını belirten Bildirici, meselenin reklam almak değil, “reklamda oynamak” olduğunu dile getirdi. Bildirici, Özdemir’in “Sektörden dışlandık” ifadesi için de CNN Türk’te sürdürdüğü 5N1K adlı programı örnek gösterdi ve “Sırtını dayamış Demirören Medya’ya, bir de ‘patronsuz gazetecilik’ten bahsediyor…” dedi.

“SIRTINI DAYAMIŞ DEMİRÖREN’E, PATRONSUZ GAZETECİLİKTEN BAHSEDİYOR”
Gazete Duvar’ın aktardığına göre; Bildirici, şu ifadeleri kullandı: “Cüneyt Özdemir, yazdığımı bile isteye çarpıtıyor. Mesele reklam alması değil reklamda oynaması! Örneğin kayyumdan para alıp Diyarbakır güzellemesi yapıyor, sonra dönüp Kürt sorunu yorumluyor! Para veren istediğini söyletirse bu gazetecilik mi olur?” ifadesini kullandı.

‘Sektörden dışlandık’ diyen Cüneyt Özdemir, CNNTürk’te 5N1K programını sürdürüyor. Orada sansür yasasına övgüler düzdürüyor; ‘ekonomiye can suyu katan kararları’ anlatıyor! Sırtını dayamış Demirören Medya’ya, bir de ‘patronsuz gazetecilik’ten bahsediyor…

Cüneyt Özdemir’in ‘Özgür gazetecilik’ dediği de ilkesiz para kazanma özgürlüğü! 4 gün önce 4 soru sordum kendisine cevap veremedi. Şimdi de hakaret ediyor, düzeyi bu. Sorularım altta ama 1 soruda özetleyeyim; Diyarbakır kayyumunu övmek için kaç para aldın?”

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