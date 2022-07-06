Özdil'den Mehmet Cengiz'e: İktidar gücüyle dava açmaya benzemiyor değil mi?

1 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem oluşturmayı sürdürüyor. Peker, kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz döneminde tutuklandığını hatırlatırken Yılmaz’a ait kumarhane görüntülerinin karşılığında tahliye olduğunu iddia etti.Sedat Peker'den Mehmet Cengiz'e: '500 civarında bayisi olan SimTel’i arkadaşlarına hediye eden benim'Sedat Peker'den Mehmet Cengiz'e: '500 civarında bayisi olan SimTel’i arkadaşlarına hediye eden benim'Sedat Peker'in Mehmet Cengiz'den 'prim' aldığını iddia ettiği Ertuğrul Özkök konuştuSedat Peker'in Mehmet Cengiz'den 'prim' aldığını iddia ettiği Ertuğrul Özkök konuştuPeker, tahliye sürecinde ise Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in aracı olduğunu öne sürdü.Mehmet Cengiz ile akraba olduğunu söyleyen Sedat Peker, “Mehmet cengiz @yilmazsozcu abiye tazminat davası açmışsın. Bu benim anlattıklarımla ilgili de tazminat davası açsana. Beni yalanlasana. Varlığı ile onur duyduğum @yilmazsozcu abiyi tanımıyorum ancak benim kırmızı çizgim” dedi.Sedat Peker’in paylaşımları üzerine Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Peker’e teşekkür etti.Özdil, şu ifadeleri kullandı:“Sedat Peker milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz'in sicilini yazıyor…Habire “beşli çete”den bahsedip, Sedat Peker'in iddialarından hiç bahsetmeyen sayın muhalefetimiz, bakalım şimdi ne yapacak :))Sedat Peker'e teşekkür ederim… İktidar gücüyle bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor bu iş, değil mi Mehmet Cengiz?Geçmediğimiz köprüye, gitmediğimiz otoyola, uçmadığımız havalimanına para ödetirsin… Gün gelir, fitil fitil böyle ödetirler!"Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, Yılmaz Özdil hakkında “Garanti kazanan adayımı açıklıyorum” başlıklı köşe yazısı nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış ve kişilik haklarına hakaret edildiğini öne sürmüştü.