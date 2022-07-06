Samanyolu Haber /Gündem / Özdil'den Mehmet Cengiz'e: İktidar gücüyle dava açmaya benzemiyor değil mi? /06 Temmuz 2022 08:37

Özdil'den Mehmet Cengiz'e: İktidar gücüyle dava açmaya benzemiyor değil mi?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sedat Peker'in Mehmet Cengiz ile ilgili iddiaları üzerine Cengiz'e "İktidar gücüyle bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor bu iş, değil mi Mehmet Cengiz?" diye seslendi.

SHABER3.COM

Suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem oluşturmayı sürdürüyor. Peker, kendisiyle bağlantılı 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz döneminde tutuklandığını hatırlatırken Yılmaz’a ait kumarhane görüntülerinin karşılığında tahliye olduğunu iddia etti.

Sedat Peker'den Mehmet Cengiz'e: '500 civarında bayisi olan SimTel’i arkadaşlarına hediye eden benim'Sedat Peker'den Mehmet Cengiz'e: '500 civarında bayisi olan SimTel’i arkadaşlarına hediye eden benim'

Sedat Peker'in Mehmet Cengiz'den 'prim' aldığını iddia ettiği Ertuğrul Özkök konuştuSedat Peker'in Mehmet Cengiz'den 'prim' aldığını iddia ettiği Ertuğrul Özkök konuştu

Peker, tahliye sürecinde ise Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in aracı olduğunu öne sürdü.

Mehmet Cengiz ile akraba olduğunu söyleyen Sedat Peker, “Mehmet cengiz @yilmazsozcu abiye tazminat davası açmışsın. Bu benim anlattıklarımla ilgili de tazminat davası açsana. Beni yalanlasana. Varlığı ile onur duyduğum @yilmazsozcu abiyi tanımıyorum ancak benim kırmızı çizgim” dedi.

Sedat Peker’in paylaşımları üzerine Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Peker’e teşekkür etti.

Özdil, şu ifadeleri kullandı:

 “Sedat Peker milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz'in sicilini yazıyor…

 Habire “beşli çete”den bahsedip, Sedat Peker'in iddialarından hiç bahsetmeyen sayın muhalefetimiz, bakalım şimdi ne yapacak :))

 Sedat Peker'e teşekkür ederim… İktidar gücüyle bana 1 milyon liralık dava açmaya benzemiyor bu iş, değil mi Mehmet Cengiz?

 Geçmediğimiz köprüye, gitmediğimiz otoyola, uçmadığımız havalimanına para ödetirsin… Gün gelir, fitil fitil böyle ödetirler!"

1 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, Yılmaz Özdil hakkında “Garanti kazanan adayımı açıklıyorum” başlıklı köşe yazısı nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış ve kişilik haklarına hakaret edildiğini öne sürmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özdil'den Mehmet Cengiz'e: İktidar gücüyle dava açmaya... Sonraki Haber >>

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:06:00