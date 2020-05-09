Özdillerin villası için yıkım kararı onaylandı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, eşinin adına kayıtlı olan villası mühürlendi. Villa için alınan yıkım kararı encümen oylaması ile onaylandı.





Muğla'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlanmış, Özdil'in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edilmişti.





Bodrum Belediyesi ekipleri tebliği aldıktan sonra Özdil’in evine mührü vurdu. Bodrum Belediyesi yıkım için encümen kararı alarak, Özdil ailesinin evindeki kaçak bölümler için yıkımını kesinleştirdi.





Belediyenin öncelikle Özdil ailesine kaçak bölümlerin kendilerince yıkılması yönünde tebligat yapacağı, eğer Özdil ailesi bu yıkımı Çarşamba gününe kadar gerçekleştirmezse yıkımın 13 Mayıs Çarşamba günü belediye ekiplerince yapılacağı bildirildi.