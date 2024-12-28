Özel: '2025’i AK Parti'ye dar edeceğiz'





'HTŞ konusunda tedbirliyim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılında erken seçim sandığını getirmek için mücadele edeceklerini belirterek ''Getirmezsek de sokakları AK Parti'ye dar edeceğiz, meydanları dar edeceğiz, 2025’i onlara dar edeceğiz'' dedi.Toplanan MYK ve Parti Meclisi'nde 2025 yılının eylemlerinin planlandığını anlatan Özel, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada ''Tabii ki seçimi biz tek başımıza getiremeyiz, illa ‘2025’te seçim yapacağız’ diye söylemiyorum ama 2025’te birkaç şeyi zorlayacağız. Hiç değilse temmuzda bir zammın olmasını zorlamak durumundayız'' dedi.2025'in 'mücadele yılı' olacağını anlatan Özel planlarını şöyle anlattı: ''Sokaklarda, meydanlarda olacağız. İşçi servislerine bineceğiz, fabrika önlerinde olacağız, tarlalarda, kahvehanelerde, köylerde, kentlerde her yerde milletle birlikte olacağız. Gidilmedik il, adım atılmadık bir yer bırakmayacağız. 2025’te ‘Geçim olmazsa seçim olur’ sloganıyla mücadele edeceğiz. Sandığı getirmek için mücadele edeceğiz. Getirmezsek de sokakları AK Parti'ye dar edeceğiz, meydanları dar edeceğiz, 2025’i onlara dar edeceğiz.”Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Özel, ilk günlerdeki iyimser havayı dağıtan bir takım haberler gelmeye başladığını belirtti.Afganistan'da en başta benzer bir havanın estirildiğini hatırlatan Özel, iki yıl sonra kadınların sesinin radyoda duyulmasının bile yasaklandığını anlattı.Özel, ''O yüzden bu HTŞ konusunda ben tedbirliyim. Müthiş bir iyimserlik var. Benimki tedbirli iyimserlik de değil endişeli bir durumdayım. Ama dikkatle takip ediyoruz'' dedi.CHP lideri, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ise iktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte savunulması gerektiğini söyledi ve şöyle ekledi: ''Suriye’de tüm kesimleri temsil edecek bir yapı kurulsun ki bir çatışma olmasın. Suriye’de yeni bir iç savaş, yeni göç, sığınmacıların geri gitmemesi demektir.''Özel hükümetin 2011 sonrasında yaptığı gibi 'maceracı işler' yerine Suriye’ye istikrar getirecek politikalara yönelmesi gerektiğini belirtti.