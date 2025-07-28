Özel: 3000 yangın söndürme uçağının parası İmamoğlu darbesi için hiç edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devam eden orman yangınlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada hükümeti hem bütçe yönetimi hem de kriz yönetimi konusunda sert dille eleştirdi. Özel, "Yaşadığımız kriz milletin yanında olmayan devletsizlik krizidir" dedi.



“160 milyar dolar, yangın uçaklarına değil kura harcandı”



Özel, 19 Mart operasyonu sonrası dövizi baskılamak için kullanılan 160 milyar dolarlık rezervin, dünyanın en iyi 3000 yangın söndürme uçağını alacak kaynak anlamına geldiğini savundu. Bu tercihin, halkın değil sarayın güvenliğini önceleyen bir anlayışın sonucu olduğunu ifade etti.



Orman Genel Müdürlüğü’nün kayıpları dikkat çekti



Açıklamasında, Orman Genel Müdürlüğü’nün personel sayısında 2022’den bu yana 2300 kişilik bir azalma yaşandığını belirten Özel, kurumun 29 bin kişilik kadrosunun boş olduğunu, orman işçilerinin de yetersiz ekipmanla mücadeleye gönderildiğini söyledi.



2025 yılı bütçesinde “ormanların korunması” için ayrılan 32,5 milyar liralık ödeneğin yalnızca yüzde 38’inin ilk 6 ayda kullanıldığını hatırlatan Özel, iktidarın kaynakları ormana değil faize harcadığını savundu.



“Devlet milletin karşısına dikiliyor”



Depremlerden orman yangınlarına kadar tüm afetlerde devletin asli görevini yerine getirmediğini öne süren Özel, iktidarın sorumluluk üstlenmekten kaçındığını belirtti. “Yangında alevlerin, depremde enkazın arasında kalan millet, hakkını aradığında karşısında devleti buluyor” dedi.



Belediyelere teşekkür, iktidara çağrı



Tüm belediyelerin seferber olduğunu vurgulayan Özgür Özel, mücadelede görev alan personele teşekkür ederken, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



