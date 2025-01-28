Özel açıkladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını kim, nasıl belirleyecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı süreçleri ve yeni soruşturmaların ardından 'aday ve erken seçim' tartışmaları yeniden gündem oldu.





Özel, grup toplantısında 'Yeni yürüyüşün ilk günü' diyerek aday belirleme sürecinin nasıl yürütüleceğini açıkladı.





"YENİ YÜRÜYÜŞÜN İLK GÜNÜ"





Özel'in konuşmasında konuyla ilgili sözleri şu şekilde:





Olağanüstü toplantılarla MYK'yla, meclis grubumuzla, parti meclisimizle, partinin tüm seçilmişleriyle İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık.





O toplantılarda oluşan, olgunlaşan fikirleri, isimleri hep umutla birlikte anılan Ekrem Başkanla, Mansur Başkanla konuştuk, değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca bir yeni yol yürüyüşüne yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma noktasında mutabakatımız örgütsel olarak tamdır. Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi biraz önce ismini de andığım iki demokrasi kahramanının da partim görev verirse, partim bana bir görev verirse diye başlayarak kurdukları onurlu cümlelere yürekten ve hepiniz adına teşekkür ediyorum.





Takvimi başlatıyoruz ve yeni bir çağrı yapıyoruz. Bugün bu kötülüğe karşı, bu vicdansızlığa karşı, bu gözü dönmüş adaletsizliğe, gözü dönmüş güç zehirlenmesine karşı demokrasiyle geldiği koltuğu kötülükle, şiddetle bırakmamak isteyenlere karşı yeni yürüyüşün ilk günüdür.





CUMHURBAŞKANI ADAYI, 1.6 MİLYON ÜYE İLE BELİRLENECEK

Bugün başlatacağımız yürüyüşle sandık görevlilerinin teker teker tespitinden, sandıkta bir tane oyu çaldırmamak için daha önceki yerel yönetim tecrübelerimizle, genel seçim tecrübelerimizde aldığımız derslerle, edindiğimiz deneyimlerle sandığı korumaktan, sandığı kurmaktan sonlanma aşamasına geldiğimiz partimizin programını bir iktidar programına dönüştürmekten, bir hükümet programını ilan etmekten bu kötülüğün karşısına dimdik dikilecek Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz.





Bugün başlıyoruz. Önümüzdeki süreç içinde Şubat, Mart ve Nisan aylarında biraz önce bahsettiğim tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak bu kötülüğün karşısına daha önce de dediğimiz gibi 2025 yılında sandık geliyor. Biz hazırız demek için örgütümüzle, sandık görevlilerimizle, propaganda malzemelerimizle ve adayımızla birlikte biz hazırız demek için bugün başlıyoruz. Adayı bir partinin genel başkanı olarak ben değil bir partinin parti meclisi olarak seçilmiş organımız değil. Elbette partinin vereceği önemli kararı tatbik edecek grubun bir mensubu olarak hepimiz. Ama sayıları 1.600.000'e yaklaşan bugün tweet atmaya insanların korktuğu. Bugün mülakatlarda partiye göre işsiz bırakıldığın, diplomanın yok sayıldığı. Sosyal yardımların bile parti aidiyetine göre bakılıp aç bırakıldığın, soğukta bırakıldığın bir süreçte Atatürk'ün partisine kayıtlı 1.600.000 cesur yürekle birlikte. Ben Cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum diyen herkese söylüyorum. Bugün ilk gündür. Resmi açıklama yapılıp günden güne tarih belirlendiğinde o günden sonra artık gelenler oy kullanamayacaklar. Emeklilere, emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyorum. Sizler bundan sonraki Cumhurbaşkanını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak Cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız?