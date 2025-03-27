Özel açıkladı: İmamoğlu aday olamazsa ne yapılacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan sürece dair partinin bundan sonraki yol haritasını açıkladı.



Sözcü'ye konuşan Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması ve bir an önce ön seçim yapılması talebiyle imza kampanyası başlatacaklarını belirtti.



Özel, "Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı belirleyen 15 milyon kişi ve 1 milyon 750 bin üyemiz bu sefer de devasa imza kampanyası için bayramla birlikte start alacak. Hedefi Türkiye’deki son seçimlerde Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy kadar (yazarın notu; 27.73 milyon) imza toplanması. Erken seçim talebinin güçlendirileceği bir kampanya başlatacağız bayramda. Bayramdan sonra da büyükşehirler; Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon ve Bursa’da büyük mitinglerle devam edeceğiz" dedi.



"İMAMOĞLU HAPİSTE YATAR, BİZ ONUN ADINA SEÇİMİ KAZANIRIZ"

CHP Genel Başkanı "Bu saatten sonra üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı ismi gündeme gelebilir mi? Kadın aday örneğin?" sorusu üzerine "Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok. Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız" diyerek şöyle devam etti:



"Ekrem İmamoğlu’nu adaylaştırmak için diploma iptaline bir dava açtık. Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok hukuk dışı bir şekilde iptal edildi. O durumda zaten adaylığının önünde bir engel kalmayacak. Ekrem İmamoğlu içeride de olsa dışarıda da olsa adayımız. Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız.



Tüm ulaşım yasakken, tarihi yarımada gibi bir yerde pazar akşamı 1.5 milyon kişiyi toplayabilen motivasyon, önünde hiçbir engel tanımaz. 15 milyon insanın, bastonuyla, yürüteciyle, karnında bebeğiyle hamilelerin, engellilerin oy vermeye koştuğu, coşkun akan selin önünde kimse duramaz. Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını zorlayacağız. Başka bir isim yok gündemimizde. Ama İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır."