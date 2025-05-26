Özel açıkladı: Kurultay iptal olursa CHP'nin planı ne?

"Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı partiden ihraç edilmiş biri. Ona bir şey demek nefes israfı. Ona ben ne diyeyim, onun hakkında konuşsam çok kötü şeyler söylerim, değmez. Kemal Bey hakkında da kötü bir şey söylemem. Mevcut genel başkanın görevi önceki genel başkanlarını eleştirme özgürlüğüm yok ama onların vardır."





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.Halk TV'de konuşan Özel, CHP Kurultayı’nın iptali için açılan dava hakkında, "Bu dava sonuç odaklı değil süreç odaklı bir dava. CHP'yi tartışılır tutmak ve bir gündem yaratmak önemli olan. Parti içi bir tartışma talep edenler varsa ben AK Parti'yi tavsiye ederim. CHP'de birlik ve bütünlük yok algısı yapmak istediler, kurultay çağrısı yaptık o delegenin tümü geldi. Geçerli oyların hepsini aldım. Cumhuriyet tarihinde ilk kez genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. Bu tartışma bitti kimseye ekmek çıkmaz. Neden oldu, niye oldu? Artık bu detaylara girmem. Dört dörtlük bir şekilde seçimlerini yaptı, yoluna devam ediyor. Derdimiz tasamız, Ekrem Başkanımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, sandığın gelmesi" dedi.Özel, CHP Kurultayı'na ilişkin iptal başvurusunda bulunan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında ise şunları söyledi:"30 Haziran'da kurultayın iptal edilmesi durumunda ne yapılabilir?" sorusuna da Özgür Özel şu yanıtı verdi:"Biz kayyumu partinin karşısından çevirdik. İBB'ye kayyum atamak için beklediler, onu geri püskürttük. Şimdi böyle bir şey yapmak isterlerse bizi değil onları yıpratacağı açık. Bu kadar CHP birlik ve beraberlik içinde ilerlerken, AKP ile farkı açıyorken cevabı en iyi CHP'liler verir zaten. Bana direnişi örgütlemek ve ona liderlik etmem gerekiyordu. Yaptım. Bana karşı bir saldırı olursa da sahip çıkması gerekenler yapması gerekenleri yapar. CHP'yi kimse MHP ile karıştırmasın. Düne kadar en ağır lafları söylediği AKP'nin baş destekçisi olacak, parti için mücadelenin AKP'nin faydalandığı bir durum olmaz. Kurucusu İsmet Paşa'nın dürüstlüğünden gelen, Bülent Ecevit'in cesaretinden gelen bir gelenekten geliyoruz. 47 yıldır toparlayamıyorduk kendimizi, Ecevit'ten sonra kendimize geliyoruz."