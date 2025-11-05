Özel, Akın Gürlek'e süre vermişti, belgeleri açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlunun ifadeye çağırılması sürecine ilişkin konuşan Özel, "Hasan Amca'nın emekli maaşını bile bloke ettiler. Yıllarca ödediği primle hak ettiği emekli maaşına çökecek, ekmek alamayacak hale getirmeye çalışacak kini nerde büyüttün? Ekrem Başkan'la uğraşıyorsun da, bu yaştaki Hasan Amca'yla uğraşmaya utanmıyor musun? Gücün ona mı yetiyor?" diye tepki gösterdi.









“ONLAR İÇİN VATANDAŞIN HAK VE HÜRRİYETLERİ, SADECE OY GETİRECEKSE, SEÇİM KAZANDIRACAKSA DEĞERLİDİR”





“HEP SİZLERİN YANINDA OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”





“KÖTÜLÜK KAYBEDECEK, İYİLİK KAZANACAK”

CHP'nin Cumhurbaşkanı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri sürüyor.Ülke çapında yapılan ve çarşamba günleri de İstanbul'da bir ilçede gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Ümraniye oldu.Yoğun katılım gerçekleşen mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. Özel, miting alanını selamladı ve "Bu meydana bak, bu meydana! Salon adamı Erdoğan, bu alana giremeyip dışarıdan dinleyenleri bulsa miting yapar" dedi.Özgür Özel, "Emekliye, asgari ücretliye, emekçiye sırtını dönen bu iktidara sandıkta gücünüzü gösterecek misiniz? Bu meydanlar adaletsizliğe isyan edenlerle dolu ama işsizliğe, güvencesizliğe, yoksulluğa itiraz da bu meydanda. Onun için büyüyoruz!" diye konuştu.Özel, İmamoğlu'nun afişlerinin engellenmek istendiğini açıkladı ve "Ümraniye'de Ekrem Başkan'ın resmi olan afişlerimizi astırmamaya kalkıyorlar. Resminden korkuyorlar. O resme efelik yapmakla, aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" diye konuştu.stanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu soran ve süre tanıyan Özel, 5 dakika daha verdiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Sözlü sürenin süresi doldu ama bir 5 dakika daha veriyorum. O sırada halen bir açıklama olmazsa... Ne konuda? Diyor ki Hakimler Savcılar Kanunu; Savcılar resmi ya da özel, başka hiçbir görev alamazlar, gelir getirici faaliyette bulunamazlar. Sordum İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına, resmi ya da özel savcılık dışında bir görev aldın mı, bir yerden bir gelir elde ettin mi? Bir panik, bir panik... Dışarıda ne kadar itirafçı yaptıysa, ne kadar toksik adam varsa hepsinin avukatlarına bir şey mi söylediniz, ne söylediniz... Benim bildiğim bir şey var, onu söylüyorum. Onun bildiği çok şey var, hangisi diye arıyor. Son 5 dakika veriyorum. Twitter hesabı da açtırmışsın oradan ya itiraf et ya da belgesi geliyor."Özgür Özel, daha sonra Akın Gürlek'le ilgili açıklama yaptı. Özel, "Başsavcılık oldukça iyi maaş alınan bir yer" diyen Özel Akın Gürlek'in Eti Maden'in Lükseburg'taki şirketine yönetimine atandığını öne sürdü. Özel şöyle konuştu: "Bugün bu meydanda 16.800 lira maaş alanlar var, 168 bin lira, 10 emekli maaşı kadar maaş alınıyor ama bir bakıyorsunuz 2 Ekim 2024'te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez, şirketin kararları Fransızca yazılıyor; ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun liyakatle atanmış isimler, tek başına bu burada. 9 ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki 2 Ağustos'ta dedim ya, Lüksemburg'da neler olduğunu biliyorum. Apart topar 6 Ağustos 2025 günü yönetim kurulu görevinden ayrılıyor."Özel Adalet Bakanı'na, HSK'ye ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bunu biliyor muydunuz? Biliyorsanız nasıl izin veriyorsunuz" diye sordu.Yoğun katılım gerçekleşen mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu mektubunda, "Seçimle kazanamadığı belediyeleri, siyasete alet ettiği yargı yoluyla, şantajla, mafyatik yöntemlerle almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz" dedi.İmamoğlu'nun mektubu şöyle:“Sizleri çok özledim. Buraya, Türkiye tarihinin en büyük siyasi operasyonlarından birine karşı çıkmak, Cumhuriyet tarihinin en büyük haksızlıklarından birine ‘yeter artık’ demek için geldiniz. Milli iradeye, adalete ve demokrasiye sahip çıkmak için buradasınız; sağ olun, var olun… Bugün buradaki güçlü tablo, herkes için eşitliği, herkes için özgürlüğü isteyenlerin sevindiği; bunları sadece bir kesim için isteyenlerin ise endişelendikleri tablodur. Biz, her bir vatandaşımızı bu ülkenin sahibi olarak görürüz. Herkesin inancını, yaşam tarzını, kültürünü güvence altına alıp daha da geliştirmeyi görevimiz kabul ederiz. Kendimizi, herkesin siyasi düşünce ve tercihlerinin yönetime yansıması için gerekli imkanları oluşturmakla sorumlu hissederiz. Bizim cumhuriyetten, demokrasiden anladığımız budur. Birlik tablosundan korkanlar ise cumhuriyeti mecburi bir ara dönemmiş gibi görür. Onlar demokrasiye, ancak iktidara gelmelerine imkân tanıyorsa, değer verir.”“Onlar için vatandaşın hak ve hürriyetleri, sadece oy getirecekse, seçim kazandıracaksa değerlidir. En temel hizmetleri sunarken bile, ‘bizden olanlar ve olmayanlar’ ayrımıyla hareket ederler. Onlar, hiç utanmadan, ‘Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak’ diyenlerdir. İstanbullular, bu ayrımcı zihniyetten bıktığı, artık eşit, adil, insanca bir yaşam istediği için yıllardır bizim arkamızda duruyor ve her seçimde bize desteğini daha da büyütüyor. İstanbullu hemşehrilerim, 2019’daki ilk seçimde 13 bin 600 oy farkıyla bize görev vermişti. İkinci seçimde, 806 bin farkla bizi görevlendirdi. 2024 Mart’ında bu kez oy farkı, tam 1 milyon 100 bine çıktı. Her siyasi görüşten İstanbullu hemşehrilerim; insana saygılı, kente özenli yönetimimize onay verdi. Eşitlikçi ve özgürlükçü yaklaşımımıza destek oldu. İcraatçı ve halkçı uygulamalarımıza sahip çıktı. Her kimlikten, her inançtan, her yaşam tarzından hemşerilerimiz, ‘İstanbul’un rantçılarına, israfçılarına’ karşı ‘İstanbul’un muhafızlarının’ yanında durdu.”“2019’dan bu yana nasıl bir yönetim anlayışıyla çalıştığımızı, neler başardığımızı siz değerli Ümraniyeliler çok iyi bilirsiniz. Metro hattımızla, kreşlerimizle, Kent Lokantamızla, öğrenci yurdumuzla, özellikle gençlere ve kadınlara iş olanağı sağlayan İstihdam Ofisimizle, daha önce görülmemiş düzeydeki sosyal desteklerimizle hep sizlerin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Yerel yönetimlerde hayata geçirdiğimiz ve milyonların gönlünü fetheden, hayatını kolaylaştıran projelerimizi daha da geliştirip, tüm Türkiye’ye yayacağız. İcraatçı, halkçı anlayışımızı ülke yönetiminde de hâkim kılacağız. Bizim en büyük meselemiz, milletimizin refahını, yurttaşlarımızın onurlu, mutlu geleceğini sağlamak ve güvence altına almaktır. Herkes için her yerde adaleti ve hürriyeti hâkim kılmaktır.”“Bizim, uğruna her türlü mihnete katlandığımız en büyük, en kıymetli davamız budur.Bu dava bize, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen; hedefi, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak olarak gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. O nedenle, bizler için başka yol yok: Ya başaracağız ya başaracağız! Seçimle kazanamadığı belediyeleri, siyasete alet ettiği yargı yoluyla, şantajla, mafyatik yöntemlerle almaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Rakiplerini gerçek dışı, akla hayale sığmayacak yalanlarla, iftiralarla, militanlaştırdıkları yargı eliyle saf dışı bırakıp, milletin iradesini baskı altına almaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Bir avuç zalim kaybedecek, 86 milyon kazanacak. Tek yürek olmuş 86 milyon karşısında hiçbir güç duramayacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”