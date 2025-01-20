Özel: Akın Gürlek'i aradan çek, adayımız hazır çık karşımıza

CHP lideri Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında attığı tweet nedeniyle Çağlayan Adliyesi’ne götürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, dimdik ayakta duracaklarını vurgulayarak “Yılmıyoruz, korkmuyoruz, sinmiyoruz” ifadesini kaydetti.





Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 100 yıl önce bu ülkeye tek adam rejiminin yerine, bir aile yönetiminin yerine cumhuriyeti, demokrasiyi ve yönetimine de kuvvetler ayrılığına doğru yürüyen bir kuruluşu ortaya koyduk.” açıklamasında bulundu.





CEM AYDIN TEPKİSİ

Konuşmasında kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemine vurgu yapan Özel, “Bugün sabah Cem Aydın kardeşimi, dün CHP Gençlik Kolları kurumsal hesabından yapılan bir paylaşım, paylaşımda da benim bu süreçle ilgili söylediğim sözleri, videoyu editlemişler, o paylaşım kondu diye sabah 8 polis gitti kapısına.” ifadelerini kullanarak Aydın’ın adliyeye götürülmesine tepki gösterdi.





“Açıklama var: İfadeye çağırılmıştır. Çağırma? Telefon açar çağırırsın, telefonla ulaşamadın hadi, elbette ki polis yollayacaksın. 1 polis gider, ifadeye çağırıyorlar seni şuraya der. Giderse gider, gitmezse eğer o zaman zorla getirme diye bir şey olur.” ifadelerini kaydeden Özel, 8 polisin Aydın’ın kapısına gittiğini ifade etti.





Özel, “Gözaltı kararı var mı, yok ama fiili gözaltı uyguluyor. Gittiler, ifade alındı. Savunma yapıldı, hakime sevk etti, adli kontrol talep ediyor gözaltı kararı yok diyorlar. Biz ifadeye çağırdık. İfadeye çağırdıysan 8 polis, 2 polis arabasında nasıl götürüyorsun? Yani usuli hata falan değil, zihniyet polis devleti zihniyeti.” ifadelerini kullanarak “Tek adamdan Cem’e iki talimatlık iş var. Alın onu, Akın’a. Akın diyor, alın onu. Polisler çıkıyor akına. Demiyor ki benim elimde gözaltı kararı yok nasıl giderim nasıl alırım? Oluyor, bitiyor. Laf olsun diye bir gözaltı kararı bile yazmıyor.” açıklamasında bulundu.





Kuvvetler ayrılığı diye bir şey yoksa, beyefendilerin mahdumları deniz ticareti seviyorlar, gemiler alıyorlar. Gemiler Arşimet’in kaldırma kuvveti kuralına göre yüzüyor, buna itirazları yok ama Montesquieu’nun kuralına gelince işte ona itirazları var” sözlerini ileten Özel, “Bu kural doğru olmasa dünyanın güçlü demokrasileri zengin, güçsüz demokrasileri fakir olmazdı.” dedi.





"ADAYIMIZ HAZIR ÇIKARSIN KARŞIMA ALIRSIN CEVABI"

“Adım adım yaptıkları iş, tamamen yargıyı ele geçirip, yani neye kast ediyorlar? Ekrem başkan da, biz oturup iki iyi arkadaş gibi bugünkü sınava birlikte hazırlanmadık. İkimiz de işimize baktık. Haftada 3 gün imza kontrolü vermiş, 3 gün. Genel Başkanımıza, görevini yapamasın diye. Ayrıca, yurtdışı örgütlerde partimizi temsil ediyor, yurtdışına da çıkış yasağı koymuş.” ifadelerini kaydeden Özel, “Bu kararı verdiğin o zihin var ya, onun önündeki o alnı karışlamazsam namerdim.” ifadelerini kullandı.





Özel, söz konusu karara sert tepki vererek “Karışlamazsam namerdim. Doğrudan ülkeyi, yok etmeye ve çökertmeye kasteden, ülkeyi bu duruma getirene şunu söylüyorum, son sözüm: Aracıyı aradan çıkar, Akın’ı çek, biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Benim partim hazır, ben hazırım. CHP her şeyiyle seçime hazır, adaylarımız hazır, adayımız hazır, çıkarsın karşıma alırsın cevabı. Seni orada bu Akın Gürlek de kurtaramaz.” açıklamasında bulundu.