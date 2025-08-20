Samanyolu Haber /Gündem / Özel: AKP’nin kara düzenini ya bitireceğiz ya bitireceğiz /20 Ağustos 2025 21:36

Özel, “Milletin ihtiyaç duyduğu anda onları yarı yolda bırakanların kara düzeni içerisindeyiz. AKP’nin kara düzenini ya bitireceğiz ya bitireceğiz. Yoksa bunlar bu ülkeyi bitirecekler”dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Aksaray Hükümet Meydanında düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitinginde konuştu. CHP lideri Özel, miting öncesi Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nu makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen mitingde gündeme ve İBB’ye yönelik operasyonlara ilişkin konuştu. Konuşmasına Nazım Hikmet’in “Safları sıklaştırın çocuklar, bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır” dizeleriyle başlayan Özel, kalabalığı “Üsküdar milletin kalesidir” sözleriyle selamladı.

Mitinge katılımı eleştirenlere göndermede bulunan Özel, “’Yazın miting mi olur, Fenerbahçe’nin maçı var, kimse gelmez’ diyenlere inat bu meydanı dolduranlara selam olsun” dedi.

‘AKP’NİN KARA DÜZENİNİ BİTİRECEĞİZ’

Türkiye’de işçilerin, doğanın ve yurttaşların güvende olmadığını belirten Özel, “Milletin ihtiyaç duyduğu anda onları yarı yolda bırakanların kara düzeni içerisindeyiz. AKP’nin kara düzenini ya bitireceğiz ya bitireceğiz. Yoksa bunlar bu ülkeyi bitirecekler” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Özel, “Tayyip Bey fakiri sevmez, zengini sever, 5’li çeteyi, 40 haramileri sever. Diyorlar ki ‘Dünya ekonomisi kötü.’ Hayatımda duyduğum en büyük yalan bu. OECD ülkeleri içinde enflasyonda birinciyiz. Yurttaş memleketine gidecek para bulamıyor” dedi.

‘MİLLETİN PARASINI FAİZ LOBİSİNE VERDİLER’

Faiz politikalarını da eleştiren Özel, “6 ayda 1,1 trilyon lira faize ödediler. 22 Avrasya Tüneli, 18 Osmangazi Köprüsü parasını faize verdiler. Milletin parasını faiz lobisine teslim ettiler” diye konuştu.

İktidarın kutuplaştırıcı siyasetini de eleştiren Özel, “Biz kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz. Gün gelecek hırsızlar, yolsuzlar hesap verecek. Halkın iktidarını kuracağız”  dedi.

Özel, memur ve emekli maaşlarındaki kayıplara dikkat çekerek şunları söyledi: “En düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyordu, bugün 6’ya düştü. Emekli de 8 çeyrekten 2 çeyreğe düştü. Tüm memurların ve emeklilerin hakkını savunacağız. Meydanlar sizindir, biz de arkanızdayız.”
