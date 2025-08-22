Samanyolu Haber /Gündem / Özel, AKP'ye yeni bir sürprize hazırlanıyor: 'Kısa bir süre beklesinler!' /22 Ağustos 2025 12:24

Özel, AKP'ye yeni bir sürprize hazırlanıyor: 'Kısa bir süre beklesinler!'

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini ve tutuklu öğrencileri ziyaretinde dikkat çeken ifadeler aktardı. Altaylı, CHP'nin bir sürpriz hazırladığında olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile uzun bir görüşme yaptı.

Özel, aynı cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı’yı ve beş üniversite öğrencisini de ziyaret etti.

Altaylı, kişisel YouTube kanalındaki “YORUMLAYAMIYOR” serisinde kaleme aldığı mektupta, Özel ile görüşmesinden dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

“AİLELERİ AKP’LİYMİŞ, ARTIK DEĞİLLER”
Altaylı, Özel’in kendisine anlattıklarını şöyle aktardı:

“Tutuklu beş üniversiteli gencin de ana babaları AK Partiliymiş. Artık değiller. Hatta bir öğrenci yakını, ‘Başkalarının çocuğu içeri atılınca yapmıştır bir şey diyorduk. Onları terörist zannediyorduk. Meğer masummuş. Kendi evladımızın başına gelince anladık’ demiş.”

Altaylı, daha önce Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Doğu Demirtaş’ın da benzer bir süreç yaşadığını hatırlattı.

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LAZIM”
Gazeteci Fatih Altaylı, görüşmede Özel’e mitinglerin heyecan verici olduğunu ancak yurttaşların iktidara yönelik eleştirilerden çok çözüm önerileri duymak istediğini söyledi.

"CHP BİR SÜRPRİZ HAZIRLIYOR"
Altaylı, Özel’in verdiği yanıtı şöyle aktardı:

“Kısa bir süre beklesinler. Sonra en detaya kadar çözüm önerilerimizi halkın onayına sunacağız. CHP Eylül ayı ortasında yeni parti programını açıklayacak. Özellikle ekonomi ve çalışma hayatına dair önerilerimizi Eylül sonundan itibaren paylaşacağız. Ardından da sürpriz bir planımız var.”

Altaylı, Özel’in bu sözlerini aktarırken “Belli ki CHP bir sürpriz hazırlıyor” ifadelerini kullandı.
