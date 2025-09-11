Özel: Ali Yerlikaya’ya söylüyorum; evimden çık, seni istemiyorum

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından CHP lideri Özel ile Dem Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan ile ortak basın açıklaması yaptı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl yönetimine kayyım atanması ve Gürsel Tekin ile beraber kayyım heyetinin göreve gelmesinin ardından siyasi tansiyon yükseldi. CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanlarıyla görüşmesinde İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasına sert tepki gösterdi. Kararı “hukuksuz işgâl” olarak nitelendiren Özel, yaşananlara karşı direnişi “meşru müdafaa” ifadeleriyle tanımladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin “Sokakları mı karıştıracaksınız?” sözlerine de cevap veren Özel, “Bizim niyetimiz sokağı karıştırmak değil, haneye tecavüze mani olmaktır” dedi.





‘KAYYIM GELDİ, SEMBOL KEDİ ŞANSLI VETERİNERLİK OLDU’





“Bu bina kazanan bir binaya dönüştü. Bu bina İstanbul’da AK Parti’nin karşısında en büyük zaferi kazandı. İstanbul’u kazananın, Türkiye’yi kazanacağı gerçeği ile birlikte bu bina hedef haline geldi.” diyen Özel, “Partinin bir tane sembol kedisi var Şanslı, onu da geldiler veterinerlik ettiler. Bu kadar husumet düşmanlık ne için yapılıyor? Seçim kazanıyoruz diye, teslim olmuyoruz diye, baş eğmiyoruz diye!” ifadelerini kullandı.





DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da bulunan CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi’nde (Eski il binası) görüştü.





İl Başkanlığı önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na taşınması üzerine; il binası da CHP liderinin çalışma ofisi olmuştu. CHP lideri Özgür Özel bugün yeni çalışma ofisine geldi.





‘BU BİNA İSTANBUL’U KAZANDI’





Özel yaptığı mahkeme kararının ardından yaptığı ilk açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:





“Değerli basın mensupları, Sayın eş genel başkanlarıma ilk kurumsal ziyareti gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Büyük bir hukuksuzluğun karşısındayız. Bu bina kazanan binaya dönüştü. Bu bina İstanbul’u kazandı. İstanbul’u kazananın Türkiye’yi kazandığı gerçeğiyle bu bina hedef haline geldi. Bu binanın kendisi de davalık bu binanın kedisi bile veterinerlik oldu. Seçim kazanıyoruz baş eğmiyoruz diye bunlar oluyor.





‘BAHÇELİ’YE ‘SOKAK’ YANITI!’





Bundan 2 saat önce bu bina işgal altındaydı. Her yerinde polisler vardı. İstanbul’daki CHP bir bütün olarak kayyuma itiraz etti. ‘Biz kayyuma karşı olağanüstü kongre istiyoruz’ denmiş. Seçilmiş iradenin yerine geçmeye çalışıldı. Biz baba evine davette bulunduk. 5 bin polisle gelindi. Bina ablukaya alındı. Bu ablukanın benzeri Ankara’daki gar katliamında alınsaydı 104 canımız gitmezdi. Orada alınması gereken tedbirin 50 katını burada aldılar. Bir kayyum partisine karşı suç işlemiş 30 kişi ile geldi. Bizim niyetimiz sokağı karıştırmak değil haneye tecavüze mani olmak…





‘NİYETİMİZ HANEYE TECAVÜZE ENGEL OLMAK’





Bina bizim binamız. Polislerimizin hepsi vatan evladı ama burada hukuksuzluğa alet ediliyorlar. Bugün işgal sonlandı. Sayın Bahçeli’nin ifadelerinde var ‘sokakları mı karıştıracaksınız? diyor. Erdoğan ‘kimsenin sokakları karıştırmasına izin vermeyiz’ diyor. Bizim niyetimiz sokakları karıştırmak değil; haneye tecavüze engel olmaktadır. Buradaki direnişin hukuktaki adı ‘meşru müdafaadır. AKP’lilere soralım birileri sizin seçtiğiniz kişilerin yerine kayyum atanmış ve birileri kendi kafasına göre birilerini koymaya çalışıyor. Ne yapacaksınız? Elinizde çiçekle mi karşılayacaksınız? Evet biz demokrasinin olmadığı yerde hayatı durdururuz.





‘BU İŞLERİ KİMSE BASİTE ALMASIN’





MHP’lilere sorarım Devlet Bahçeli yerine biri getirilse direnmeyecek misiniz? Olacak iş mi bunlar. O yüzden bu işleri kimse hafife almasın. Arkadaşlarımız kimsenin burnunu kanatmadı ama ölmeyi bile göze aldılar. Bu binadaki biber gazı bile yeni çıkıyor.





‘HAKİM GENÇ YAŞINDA SİCİLİNE KARA LEKEYİ SÜRECEK Mİ?’





Hakim bu kararın ardından genç yaşında siciline bu kara lekeyi sürecek mi onu göreceğiz. Birkaç hafta içinde yeni ilçe başkanlarımız seçilecek. Zaten yapılan iş konusuz kalacak. Biz itiraz ettik ertesi gün ‘eylülün sonunda bir duruşmam var o gün konuşuruz’ diyor. O güne kadar bu itirazı karara bağlamayacak… Burayı kayyumda tutmaya çalışan bir anlayış. Biz talimatı kimin verdiğini biliyoruz. Gencecik yaşında aldığı talimatla siyaseti bu kadar değiştiren hakim; iktidar değiştiğince siciline kara leke süreceğini bilmiyor mu?





‘İÇİŞLERİ BAKANI İNANILMAZ BİR ADAM’





İçişleri bakanı.. İnanılmaz bir adam. Bana saldırıldığında ilk telefonu o açar. Çıktım dedim ki İçişleri Bakanı aradı. Ben de ‘bu saldırıyı siyasi olarak nitelendirmiyorum tahkikat yapılacak’ diyorum. İlk onlar arar hep. Ama gün bizim hakkımızı teslim etmeye gelince dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Evimizi taşıdım diyorum. Kiracıyı çıkardım ben oturacağım diyorum ‘oturamazsın’ diyor. Ya şikayeti olan gider mahkemeye.