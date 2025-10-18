Özel, Amsterdam’da: Erdoğan fevkalade inovatif bir darbe yapmayı başardı

Konuşmasına, güven tazeleyen Stefan Löfven ve ekibini kutlayarak başlayan Özel, “Gerçekten çok zorlu bir süreçte çok önemli bir görevi hepimiz adına başarıyla sürdürüyorlar” ifadesini kullandı. Türkiye’nin hem uluslararası krizlerin merkezinde hem de demokrasi mücadelesinin odağında olduğunu söyleyen Özel, “Çünkü Türkiye’de demokrasi saldırı altında, insan hakları saldırı altında, seçme-seçilme hakkı saldırı altında” şeklinde konuştu.









Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye’de demokrasinin, insan haklarının ve seçme-seçilme hakkının saldırı altında olduğunu söyledi.Özel, yaşanan baskıların yalnızca partilerine değil, toplumun tüm muhalif kesimlerine yöneldiğini söyledi. “İktidarı rahatsız eden gazeteciler, aydınlar, sendikacılar, iş insanları, iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Normalde o suçtan ceza alsa bile bir gün bile hapis yatmayacakken aylarca içerde tutuluyor. Adeta bir ön infaza muhatap oluyor” ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz hafta muhalif sanatçılara yönelik yapılan operasyonu hatırlatan Özel, “Bütün sanatçıları sabahın 6’sında polisle toplayıp zorla idrar, kan, saç tahlili yapıp ‘uyuşturucu kullanıyor’ dediler. İçlerinden birkaçının sonucu böyle çıkacaktır. Ama geri kalan hepsine büyük bir itibar suikastı yaptılar” dedi.CHP lideri, yargının siyasallaştığını belirterek, “Erdoğan’ın partisinin bir de yargı kolları var. Eskiden partisinde siyaset yapanları hâkim yaptı. Eskiden partisinde bakan yardımcısı olan birini İstanbul’a başsavcı yaptı” dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresinde konuştu.Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek amacıyla diplomasının iptal edildiğini belirten Özel, “19 Mart bir darbedir. Darbeler yapısı gereği hep iktidara yapılır. Ama bugünkü iktidar fevkalade inovatif bir yaklaşımla geleceğe darbe yapmayı başardı” ifadesini kullandı.PES ve Sosyalist Enternasyonal’in dayanışmasını vurgulayan Özel, bazı Avrupa partilerinin ise Türkiye’de yaşananlara karşı mesafeli kalmasını eleştirdi. “Bazı kardeş partilerimizin bu dayanışmanın gerisinde durması ve Erdoğan’la birtakım ilişkiler kurmak için bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.Türkiye’de halk desteğinin artarak devam ettiğini vurgulayan Özel, “48 yıl sonra Partimiz ilk kez 1,5 yıl önce 1. parti oldu. Erdoğan partisini kurduğu günden beri ilk kez 2. parti oldu. Yerel seçimlerde belediyelerin %65’ini kazandık. Şu anda %41 ile 7 puan önündeyiz” bilgisini paylaştı.Özel, “Hafta içi çarşamba akşamı İstanbul’da tarihinin en kalabalık 100.000’lik mitinglerini yapan, hafta sonu milyonlarla buluşan bir sürecin içindeyiz. Ve inanın ki teslim olmuyoruz” dedi.Türkiye’nin NATO içindeki konumuna vurgu yapan Özel, “Biz Avrupa’nın güvenlik kaygılarını anlıyoruz. NATO’nun en güçlü ikinci ordusunun bu noktada katkıları vermesi gerektiğini yürekten savunuyoruz” dedi. Ancak Avrupa’ya da uyarıda bulundu: “Lütfen Türkiye’nin güçlü ordusunun Avrupa’nın bir parçası olarak da sizinle bir birlikte olmasını sağlayın. Ama bunu sadece Erdoğan’la bir al-ver pazarlığıyla yapmayın.”Özel, yaklaşan seçimlerin yalnızca bir iktidar yarışı değil, bir rejim tercihi olacağını belirterek, “Türkiye’de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokrasi mi, demokrasi mi? Türkiye’de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokratların bir arada olduğu koalisyonunun bir parçası olan Türkiye mi, Avrupa’nın bir parçası olan Türkiye mi?” dedi.