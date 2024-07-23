Özel, Bahçeli'ye halka seslenerek cevap verdi: 'Yeriniz sözde milliyetçilerin yanı değil...'

“Biraz önce İstanbul’da bir tören tamamlandı. 2024 Paris Olimpiyatları için ülkemizi temsil edecek 102 sporcumuz İstanbul’dan uğurlanıyordu. O töreninin tüm televizyonlarda eksiksiz yayınlanabilmesi için biz grup toplantımızı o törenin bitişine erteledik. İstedik ki, orada milli formayı taşlayacak, çok kıymetli kafilemizi hep birlikte uğurlayalım.





DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın değerli annesi, İpek anne hakkın rahmetine kavuştu. Bakırhan ailesine Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak DEM Parti’ye başsağlığı diliyoruz.





Erzurum Kongresi manda ve himayeyi reddetmiştir. 9. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'in yanında durduğu ve milli mücadelenin seyrini değiştiren bir kongredir. bu. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' diyen Mustafa Kemal ile kongre üyeleri, önce kurtuluşu, sonra kuruluşu gerçekleştirdiler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o kongreye katılan herkesi ve milli mücadelenin bütün kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bugün, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün 'benim şahsi meselem' dediği Hatay'ın anavatana katılışının 85. yıl dönümü. 1918'den 1939'a kadar 21 yıllık bir mücadelenin sonunda Hatay, 23 Temmuz günü Antakya'daki fransız bayrağını indirerek Türk bayrağını kaldırdı. Bunun için o gün Hatay Millet Meclisi'nde oy kullanan ve Hatay'ı sınırlarımıza katan o günkü tüm Hatay milletvekillerini rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'şahsi meselem' dediği Hatay, özellikle 6 Şubat depremi, o sırada yaşananlar, kurtarma çalışamalarındaki aksaklıklar, ardından verilen sözler, seçimdeki şantajlar, tehditler, oy sayımındaki hileler, yapılan itirazların reddedilmesiyle yaşanan mağduriyetler, sakın ama sakın Hatay'ı ümitsizliğe savurmasın. Hatay nasıl bu partinin kurucusunun şahsi meselesi ise tüm CHP'lilerin şahsi meselesidir. Sonuna kadar yanlarındayız, Hatay'ı saygıyla selamlıyoruz.





Geçtiğimiz hafta KKTC'deydik. 3 gün boyunca orada temaslarda bulunduk. Önceki genel başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın vardı. Çetin ve Karayalçın, ayrıca dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunmuş, Sayın Çetin TBMM Başkanlığı görevinde bulunmuş. Hepimizin gurur duyduğumuz siyasi geçmişleri, partimize ve Türkiye'ye katkılarıyla bizimle birlikteydiler. Konu Türkiye’nin ve dostlarının çıkarları ise tek yumruğuz, tem yumruk olmaya devam edeceğiz.





Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), TBMM’de haftalık toplantısını gerçekleştiriyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuşuyor. Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:Devlet Bahçeli, ‘Tarihin en ağır ekonomik krizi demek deli saçmasıdır’ demiş. Hiçbir şey demeyeceğim. MHP’ye ve AKP’ye, tarihin en ağır şartlarını yaşamıyorsanız, markette, manavda, pazarda kasapta elinizdeki parayla alışveriş yaparken, keyfiniz yerindeyse Devlet Bey’e hak verin, Cumhur İttifakı’na oy verin. Ama AKP göreve geldiğinden beri 5 çeyrek altın kaybetmişseniz, Devlet Bey’in dediklerini mutfağınızda, cüzdanınızda görmüyorsanız, sizin yeriniz sözde milliyetçilerin yeri değil, bu milletin derdi ile dertlenen Türkiye İttifakı’nın içidir. Buyurun sizi bekliyoruz.”