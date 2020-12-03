Özel bankalar kâr kamu bankaları zarar etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörünün kredilerinin ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artarak 3.66 trilyon liraya ulaştığını açıkladı. BDDK verilerine göre sektörün 10 aylık kârı da yüzde 21 artışla 50 milyar liraya yükseldi. Ekimde ise bankacılık sektörünü net kârı 3.7 milyar lira oldu. Özel bankalar ekim ayını kârla kapatırken kamu bankaları yüksek kambiyo zararları nedeniyle ekim ayında 330.3 milyon lira zarar etti.





Kamu katılım bankaları ekimi pozitif geçirse de kamu mevduat bankalarının zararı kamu bankalarının ekim ayını zararla kapatmasına neden oldu. BDDK verilerine göre kamu mevduat bankalarının ekimde net zararı 780 milyon lira olarak gerçekleşti.





Pandemi nedeniyle devreye alınan genişletici politikalar ve düşük faizli kredi kampanyaları yılın ikinci çeyreğinden itibaren kredilerde artış yaşanmasına neden oldu. Düşük faizli krediler ekonomiyi canlandırmak için devreye alınırken, konut ve taşıt kredilerinde tarihi büyüme oranları kaydedildi.





Özellikle kamu bankaları bu dönemde hem kredi kampanyaları hem de dolar kurundaki hareketleri önlemeye yönelik yaptıkları satışlarda dikkat çekti. Yine bu dönemde tahsili gecikmiş alacak oranı da kredilerin takip gün sürelerinin uzatılmasıyla geriledi. Ekim ayı itibariyle bu oran yüzde 3,97’ye indi.





Oyak Yatırım’ın analizinde bu yılın son çeyreği ve 2021’in ilk çeyreğinde bankalar için operasyonel ortamın zor olması beklendiği belirtilerek şöyle denildi:





“Özel bankaları kamu bankaları ile karşılaştırırsak, özel bankaların kâr performansı açısından ekim ayını kamu bankalarından daha iyi geçirdiği sonucuna varabiliriz. Kamu bankaları, esas olarak kambiyo işlemleri kaynaklı yükselen alım satım zararları ve daralan kredi/mevduat makası nedeniyle ekim ayında net zarar açıkladı. Genel karşılıkların tersine çevrilmesi yoluyla toplam karşılık maliyetlerindeki aylık yüzde 66 düşüş bile, kamu bankalarının ayı zararla kapatmasını engelleyemedi. Ekim ayında özel bankalar, makası ve marjı yönetmede kamu bankalarından çok daha iyiydi. Ancak, özel bankaların da istisnasız olarak dördüncü çeyrekte yüksek fonlama maliyetlerinin etkisini hissedeceğini düşünüyoruz.”