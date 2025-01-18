Samanyolu Haber /Politika / Özel: Bu düpedüz savaş ilanıdır, kabul ediyoruz! /18 Ocak 2025 00:29

Özel: Bu düpedüz savaş ilanıdır, kabul ediyoruz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 saat süren MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret edeceğini söyledi "Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 saat süren MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret edeceğini söyleyen Özel, 2025 yılında sandık başına gidileceği mesajını verdi.

"BU SAVAŞ İLANINI KABUL EDİYORUZ"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Bu düpedüz savaş ilanıdır. Kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı, siyaset çerçevesi içinde saygı diliyle ne kadar cevap verebiliriz emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz. Cumhur İttifakı, bizden alacağı yanıttan pek memnun olmayacak. O sandık milletin önüne 2025'te gelecek. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da onlar da yargı önünde hesap verecekler. Bir protesto değil, iktidara gelme sürecinden bahsediyorum.

"İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIRLANSINLAR"

İktidarı devretmeye hazırlansınlar. Turpların büyüğü heybede demek ne demek? Dün benim başkanım tutuklandı. Daha büyük şeyler olduğunu söylüyor. Ne var bilmediğimiz? Bu devlet devlet gibi işlemiyor demektir bu. Bu da suç. İstihbarat varsa, suç varsa ve saklanıyorsa bu da suç.. Tüm seçilmişlerimiz burada, bir süreç yönetimiyle bir karar alınacak. Bir miting ya da yürüyüşten bahsetmiyorum, iktidarın devralınması sürecinden bahsediyorum. İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bunları daha fazla koltuklarında oturtmak bu ülkeye kötülüktür."
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