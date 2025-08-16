Özel, cemevi açılışında konuştu: Hızır Paşa gibi zulmedenlerin safına geçenler olabilir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir Hacıbektaş’taki cemevi açılışında, cemevlerinin ibadethane sayılması, Madımak’ın utanç müzesi yapılması ve Alevilere yönelik tüm ayrımcılıkların kaldırılmasını içeren 29 maddelik demokratikleşme paketini Meclis’e sunduklarını söyledi. Partiden ayrılıp AKP’ye geçenlere göndermede bulunan Özel, “Yolda bazı yolcular karşı tarafa geçebilirler. Hızır Paşa gibi zulmün karşısında boyun eğip zulmedenlerin safına katılabilirler. Ama hepimiz biliriz ki yol yolcudan uludur” dedi.









EŞİT YURTTAŞLIK TALEBİ





29 MADDELİK DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ





‘CUMHURİYET ÇATIDIR DEMENİN VAKTİDİR’





‘O ODADA ARTIK EKREM BAŞKAN’LA BİRLİKTE OTURAMAYACAĞIZ’





‘YOL YOLCUDAN ULUDUR’

Alevi vatandaşların yıllardır temel inanç hizmetlerine erişimde yaşadığı yapısal eşitsizlikleri dile getiren Özel, şu ifadeleri kullandı:“Devlet hizmet etmeye geldiğinde bir inancın, bir mezhebin tüm ihtiyaçlarını bir dediğini iki etmeden yerine getiriyor. Camilerin bütün masraflarını karşılıyor. Hocaların, müezzinlerin, imamların, hafızların maaşlarını ödüyor. Ama iş Alevilere, onların ibadetine gelince Hacıbektaş’ta bile bir cemevinin, Bağcılar cemevinin yeniden onarılması, restore edilmesi, misafirhanesinin olması gerektiği hale getirilmesi bir milletvekili yüce gönüllülüğüne, onun maddi manevi desteklerine, çok sayıda kurumun katkısına muhtaç oluyor.”Hacıbektaş gibi bir inanç merkezinde Alevi vatandaşların cenaze törenlerini inançlarına uygun şekilde gerçekleştirecekleri bir mekânın bulunmamasını “hepimiz açısından ama en çok da tüm eşit yurttaşlık üzerine kurulmuş devletimiz açısından büyük bir eksik” sözleriyle değerlendiren Özel, cemevlerinin ihtiyaçlarının devlet yerine bireysel çabalarla karşılandığına dikkat çekti.“Terörsüz Türkiye” komisyonunda 29 maddelik kapsamlı bir demokratikleşme paketi sunduklarını belirten Özel, paketteki önemli maddelerden birini şöyle aktardı:“Başta cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi, Alevilerin kendilerini eşit hissetmedikleri hangi ayrımcılık varsa, hizmet noktasında, söylem noktasında hepsinin giderilmesi, Madımak’ın bir utanç müzesi haline getirilmesi ve bu topraklar üzerinde Aleviler ne çektiyse o acıların devlet tarafından ortaklaştırılması ve bir daha yaşanmaması için her türlü tedbirin alınmasına yönelik çok kapsamlı bir paketi de meclise sunduk.”Komisyonun iktidarın değil milletin komisyonu olduğunun altını çizen Özel, “Birileri iktidarda olabilir ama meclis milletindir. Komisyon o iktidar partisinin değil, millete ve onun meclisine aittir” dedi.Anayasa tartışmalarına da değinen Özel, “Bugün anayasa tartışmalarıyla birtakım endişelerin, cumhuriyetin temel kolonlarına saldırmayı hedefleyenlerin, eline mikrofonu alanın efendim Türk, Kürt, Arap diyerek başka bir çatı tarif edenlerin, ülkeye Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisinin gelip efendim Osmanlı’nın millet sistemini önermenin, yani yeni çatılar, tuhaf çatılar arayışına girenlerin karşısına hep birlikte dikilip bizim bir çatımız var. O da ‘Cumhuriyet çatısıdır’ demenin vaktidir” ifadelerini kullandı.Laikliğin bu çatı içindeki yerini ise şöyle tarif etti: “Bu cumhuriyeti var eden en önemli taşıyıcı kolonlardan bir tanesi laikliktir. Laikliğe sahip çıkmak hepimizin görevidir.”Konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özel bir bölüm ayıran Özel, geçen yıl Hacıbektaş’taki konukevinde birlikte kaldıkları odayı hatırlattı. “Ekrem Başkan o odaya girdiğimizde demişti ki, ‘Burası yıl boyunca misafirleri ağırlayacak. Ama bu oda için iki anahtar yaptıracağım. Bunlardan birini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir tanesini Özgür Özel’e vereceğim. Bizim gönlümüz geniş, bu oda hepimize yeter’ demişti” sözlerini aktaran Özel, bu yıl aynı odada yalnız kalacağını belirterek, “Maalesef Ekrem Başkanımız o odadan bile küçük bir hücrede. Bugün Silivri Cezaevi’nde” dedi.İmamoğlu’nun selamını törene ilettiğini belirten Özel, “Ümit ediyorum, bundan sonra yıllarca Hacıbektaş’a Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı sıfatıyla gelecek” diye konuştu.Özel, konuşmasının ilerleyen bölümünde parti içinden ayrılıp AK Parti’ye geçenlere yönelik açık bir mesaj da verdi. Özel, Alevi-Bektaşi inanç geleneğinin kavramları üzerinden şöyle konuştu:“Yolda bazı yolcular başka taraflara sapabilirler, karşı tarafa geçebilirler. Hızır Paşa gibi zulmün karşısında boyun eğip zulmedenlerin safına katılabilirler. Ama hepimiz biliriz ki yol yolcudan uludur. Yolun bütün yolcularının yolundan sapmayan ve bu yolun aşkını gönlünden uzaklaştırmayan bütün yolcuların önünde saygıyla eğilirim.”