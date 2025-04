Özel: 'CHP’ye, İBB’ye ve İstanbul Barosu’na kayyım atanacağı bilgisi gelmişti'

Canlı yayında konuşan Özel, neden hızla olağanüstü kongreye gittiklerini şöyle anlattı: “Bize gelen bilgi şuydu: CHP’ye kayyım, İBB’ye kayyım, İstanbul Barosu’na kayyım. Buna direnecek yapı olan CHP’yi çökertecekler. Bunu savunacak olan avukatların da barosuna kayyum atacaklar bu hafta. Zaten böyle bir tedirginlikle başladık. Dedim ki arkadaşlar genel sekreterimiz Selin Hanım vardı. Güçlü bir ekip yapın. Burada yatın dedim.” ifadelerini kullandı.





Özgür Özel’in açıklamalarının satır başları şöyle:





Cumhuriyet Halk Partisi’nin bundan sonraki yol yürüyüşü adım adım bir iktidar yürüyüşü. Bunun için toplumun tüm kesimlerini kapsayacak. Hem siyasi partilerle bu yolu birlikte yürüyecek hem toplum siyasi parti üyesi olmayan ancak toplumun çok farklı kesimlerinden insanları kucaklayarak yol yürüyecek. İktidarı devralmaya gidiyoruz. İşte anketler var.





Her anket bir öncekinden iyi geliyor. Geçmişte yarım 0.2 puan, 0.3 puanlık artışlar şimdi artık çok daha fazla ve her gelen anket hangi firma yaparsa yapsın. Yani iktidara yakın, iktidara uzak, abonesi olan, özel şirketlere yapan ama her gelen anket daha iyi geliyor. Bu da büyük bir sorumluluk yüklüyor hepimizin üstüne. Onu çalıştık. Bundan sonraki süreci konuştuk birlikte.





Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayına darbe yaptılar. Bence milleti biz takdir ederse tabii ki bir sonraki Cumhurbaşkanına darbe yaptılar.





Şöyle söyleyeyim. O gün sabah kayyım o gün sabah Ekrem Başkan’a operasyon yapıldığında saat 7’ye 10 kala ben MYK üyelerime haber verdim. Zaten pek çoğu haberdar olmuştu. Hızla burada buluştuk.





Bize gelen bilgi şuydu: CHP’ye kayyım, İBB’ye kayyım, İstanbul Barosu’na kayyım. Bu hafta üçüne kayyım atacaklar. Yani İstanbul Büyükşehir’i alacaklar. Buna direnecek yapı olan CHP’yi çökertecekler. Bunu savunacak olan avukatların da barosuna kayyım atacaklar bu hafta. Zaten böyle bir tedirginlikle başladık.





Dedim ki arkadaşlar genel sekreterimiz Selin Hanım vardı. Güçlü bir ekip yapın. Burada yatın dedim. Yani bunu daha önce bu netlikle hiç konuşmadık. Dedim ki burada yatın. Özgür Karabat 7 gün burada yattı. Gökhan Zeybek 7 gün burada yattı. Veli Ağababa 7 gün burada yattı. Ulaş Karasu 7 gün burada yattı. Ankara İl Başkanlığından, Gençlik Kollarımızdan 150 genç burada yattı kayyıma karşı. Çünkü atarlar.





Biz bu binayı o kayyıma teslim edersek Türkiye demokrasini teslim ederiz. Çünkü bu bina öyle herhangi bir bina değil. Hani hep diyoruz ya avukat bürosunda oturup iki kişinin dilekçeyle yazdığı bir binadan bahsetmiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kongremiz Sivas Kongresi’dir diyor. Sivas Kongresi’nde kurulmuş bir partiden Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden bahsediyoruz.