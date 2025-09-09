Özel: Darbe girişimi sürerse hayatı durma noktasına getirebiliriz

Financial Times’a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “hukuk darbesi” yapmakla suçladı ve partisinin hukuksuzluk karşısında güçlü bir direniş göstereceğini açıkladı.





Kitlesel Protestolar Gündemde





Özel, bu hafta alt mahkemesinin, CHP’nin 2023’teki İstanbul il başkanı atamasının geçersiz olduğuna dair geriye dönük aldığı kararının ardından konuştu. CHP Genel Başkanı, hükümetin bu “darbe” girişimini sürdürmesi halinde “hayatı durma noktasına getirecek” davalar ve kitlesel protestolar başlatacaklarını söyledi.





Özel, baskılara karşı nasıl yanıt verileceğine dair partisinin çeşitli planları olduğunu ve bunların arasında Türkiye’de “hayatı durma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemlerinin” de bulunduğunu söyledi.





Kalabalıkların “milyonlardan değil, onlarca milyondan” oluşabileceğini öne süren Özel, ancak bu planlar ile ilgili detay vermedi ve “Onun [Erdoğan’ın] hazırlanmasını istemiyorum. Bizim reaksiyonumuzu tahmin etmeye çalışıyor” dedi.





“Erdoğan, Rusya Tarzı Bir Sistem İstiyor”





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times’a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de Rusya tarzı bir tek parti sistemi yaratmaya çalıştığını ve CHP’nin bunun önündeki “son engel” olduğunu söyledi. Özel röportajında “İktidar, geleceğin iktidar partisine karşı bir darbe yaptı” dedi ve ekledi: “Erdoğan artık seçimleri kazanamayacağını biliyor. Bu yüzden Rusya’daki gibi [zayıf] muhalefet partileri istiyor.”





Özel açıklamalarında ayrıca “Eğer Erdoğan kirli bir oyun oynuyorsa, biz de o oyunu oynar, ona aynı kurnazlıkla cevap veririz” ifadelerini kullandı. 2017’deki seçimde mühürsüz oyların geçerli sayılmasına değinen Özel, “Türkiye’deki tüm yargıçların … Erdoğan’ın kontrolü altında olmadığını kabul etmek gerekir” dedi.



