Özel de aday olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin grup toplantısında artık yeni bir adımı başlattıklarını duyurarak, partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için nisan sonuna kadar bir süreç işleteceklerini açıkladı. Bu kapsamda CHP kurmaylarının ön seçimin koşullarını belirlemek için bir yönerge yazımı hazırlığında olduğu öğrenildi. Ön seçim şartlarının ilerleyen günlerde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi toplantılarıyla netleşebileceğini söyleyen partililer, şimdilik konuyla ilgili “taslak fikirler” olduğunu aktardı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre; cumhurbaşkanlığı adaylığında ön seçime başvuracak isimler için parti üyelerinden belli bir sayıda imza alma şartı ya da kurultay delegelerinden belli bir sayıda imza toplama zorunluluğu gibi şartlar düşünülüyor. Başvurular için belli bir tarih aralığının duyurulacağını aktaran kurmaylar “Duyurulan tarihten sonra adaylık başvurusu olmayacak. Yine oy verebilecek üyeler için de ayrı bir tarih aralığı açıklanacak. Biz üyelerimizin oy kullanabileceğini duyurduktan üç saat sonra partimize üç bin yeni üye geldi. MYK toplantımızda bir tarih belirledikten sonra o tarihe kadar üye olanların oy kullanabileceğini duyuracağız. Tabii ki oy kullanma şartlarını da yine MYK toplantımızda netleştireceğiz” dedi.





Ön seçim için sandık kurulması sürecine ilişkin de bilgi veren kurmaylar “Bildiğimiz bir genel seçim gibi üye listelerinin illere ve ilçelere gönderilmesi süreci olacak. Listeler askıya çıkacak. Askıya itiraz süresi olacak. Ön seçimin nerelerde yapılacağı duyurulacak. Bunun için sandık kurulları oluşturulacak ve seçimler ilan edeceğimiz tarihte yapılacak” ifadelerini kullandı.





‘ÖZEL ADAY DEĞİL’

CHP lideri Özel’in aday olup olmayacağına ilişkin de konuşan partililer “Genel başkan kesinlikle aday değil. Bunu zaten söylemişti. Başkasının aday göstermesi gibi bir durum da söz konusu değil. Ekrem Bey’le Mansur Bey de zaten ‘Partim görev verirse hazırım’ diyerek aday olduklarını söyledi. Onun dışında başvuru şartlarını karşılayanlar da aday olabilecek” diye konuştu. Parti içi yapılacak bir seçimin partiye zarar verme ihtimalini değerlendiren kurmaylar “Muhalefetin adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar da partiye ayrı bir zarar veriyor. Burada adil bir yöntemle adayın açıklanmasının partiye faydası olur. CHP zaten ön seçim geleneği olan bir parti. Bu süreçten en güçlü şekilde ve birlikle çıkarız” dedi.





Kurmaylar adaylık açıklaması için erken olacağına yönelik eleştirilerle ilgili de “Bu sene seçim isteyen bir partiyiz. Sadece adayımızı değil, kampanyamızı, seçim beyannamemizi de açıklayacağız. Yani erken seçimi bu yıl isteyen bir parti olarak adayımızı açıklamamız da uygun olacak” yorumunu yaptı. Ön seçimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir ayrılık yaratması ihtimalini de değerlendiren partililer “Genel başkanımız ön seçimi partililerimizle konuştuktan sonra iki başkanla da değerlendirdi. Onların da fikri alındı. Ondan sonra bu açıklamayı yaptı. O yüzden sonuçta kim çıkarsa çıksın bir sorun olmayacaktır. Parti içi bir yarış olacak, sonunda kim çıkarsa herkes onu destekleyecek” ifadelerini kullandı.



