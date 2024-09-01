Samanyolu Haber /Gündem / Özel de 'teğmen' tartışmalarına katıldı /01 Eylül 2024 18:27

Özel de 'teğmen' tartışmalarına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan teğmenleri eleştiren AKP'lilere tepki gösterdi. Özel, "Buna itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak sorun orada" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda gündemle ilgili değerlendirmeler yapan Özel, 'teğmen' tartışmasına da katıldı.

TEĞMEN AÇIKLAMASI
Özel 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atılmasına ilişkin olarak;

"Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları mezuniyetlerini yapıyor. Bu sene üç okulun da birincisi genç kadın teğmenler. Onları yürekten alkışlıyorum.

Tören bittikten sonra andı içtiler. Bu metin 2016 yılına kadar resmi törenlerde okunan metin. Birileri bu metinden rahatsız olmuşlar. Sonrasında da 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Ne diyeceklerdi. Ne diyeceklerdi, "Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz" mi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır.  Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır.

-Bu ne siyasettir, ne 28 Şubatçılıktır bilmem ne... Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik Meclis'i açtırdık. Orada durmaya biliriz.

-Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de biz de affetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 
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