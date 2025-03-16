Özel: 'Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve Abdullah Öcalan’ın örgütü kendini feshetmesi çağrısıyla yeni bir boyut kazanan sürece dair ele aldığı köşe yazısını değerlendirdi.





DEMİRTAŞ’A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yaptığı analiz ve yorumların oldukça değerli olduğunu belirterek, Demirtaş’ın CHP’nin ortaya koyduğu ‘demokratikleşme vizyonuna’ verdiği destek için teşekkür ettiğini dile getirdi.





‘BARIŞ İÇİN DEMİRTAŞ’IN KATKILARI ÇOK DEĞERLİ’

Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan sürece atıf yapan Özel, Türkiye’nin huzur ve barışa büyük ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, bu süreçte Demirtaş gibi deneyimli siyasetçilerin önemli katkılar sunmasının çok değerli olacağını ifade etti.





‘DEMİRTAŞ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALIDIR’

Özel, Demirtaş’ın bu konuyu gündeme getirmese bile, Demirtaş’ın bu sürece etkin bir şekilde katı verebilmesi için yaşadığı mağduriyetin sonlandırılması gerektiğini belirterek, “Adalet Bakanlığı hızlı bir şekilde AİHM’nin verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemlerini başlatmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır” çağrısı yaptı.





NE OLMUŞTU?

Demirtaş, kaleme aldığı köşe yazısında Özel’in sürece dair yaptığı değerlendirmede “İşte Öcalan ve Bahçeli, bu cesareti ortaya koyarken büyük risk almaktan da çekinmiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iradenin arkasında durarak risk alıyor ve çözüme öncülük etmekten geri durmuyor. Aynı şekilde, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’nin Genel Başkanı Özel de tüm şerhleriyle birlikte çözümün parçası olmaktan çekinmiyor” ifadelerini kullanmıştı.