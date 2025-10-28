Samanyolu Haber /Gündem / Özel: Demokrasimiz seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırısı altındadır /28 Ekim 2025 18:28

Özel: Demokrasimiz seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırısı altındadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Demokrasimiz, seçim sandığıyla gelen ancak seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırısı altındadır. Ancak her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır” dedi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Özel, mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘En büyük eserim’ diyerek bizlere emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yaşını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in, Birinci Dünya Savaşı sonrası ağır koşullarda verilen mücadelenin ardından kurulduğunu hatırlatan Özel, “Atatürk’ün önderliğindeki inançlı kadrolar önce bağımsızlığı kazanmış, ardından Cumhuriyeti ilan etmiştir. Vatandaşlarımızı eşit yurttaşlıkla buluşturan, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden irade, ülkemizi kısa sürede çağdaş bir yapıya kavuşturmuştur. Cumhuriyet devrimleri, bölgemizdeki milletlere de ilham olmuştur” dedi.

“DEMOKRASİMİZ SALDIRI ALTINDA”

CHP’nin tarih boyunca darbeler ve vesayet girişimleriyle mücadele ettiğini belirten Özel, partisinin hiçbir zaman millet iradesinin üzerinde bir güce inanmadığını vurguladı. Özel, “47 yıl iktidar olamasa da milletin kararına saygı duyan partimiz, son yerel seçimleri halkın teveccühüyle kazanmış ve birinci parti olmuştur. 23 yıl sonra ilk kez yenilen iktidar partisi ise milletin tercihine hürmet göstermek yerine, mevkilerini koruyabilmek uğruna demokrasi dışı yöntemlere başvurmuştur. Bugün demokrasimiz, seçim sandığıyla gelen ama seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırısı altındadır” ifadesini kullandı.

CHP lideri, mevcut siyasi tabloyu “sivil darbe” olarak nitelendirerek, “Milletimiz, bir sivil darbeye karşı meydanlarda demokratik direnme hakkını kullanmaktadır. Bu mücadele ile savunulan bir parti değil, çok partili demokratik sistemimizdir. Savunulan, toplumsal barışımız ve eşit yurttaşlık haklarımızdır.”

“HER ZAMAN CUMHURİYET KAZANIR”

Cumhuriyet’in 102’nci yılında yeniden demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özgür Özel, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Darbeciler ve vesayetçiler tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. Her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır. Bu inançla, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel: Demokrasimiz seçim sandığıyla gitmek istemeyen... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:58:23