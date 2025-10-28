Özel: Demokrasimiz seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırısı altındadır

Cumhuriyet’in, Birinci Dünya Savaşı sonrası ağır koşullarda verilen mücadelenin ardından kurulduğunu hatırlatan Özel, “Atatürk’ün önderliğindeki inançlı kadrolar önce bağımsızlığı kazanmış, ardından Cumhuriyeti ilan etmiştir. Vatandaşlarımızı eşit yurttaşlıkla buluşturan, egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim eden irade, ülkemizi kısa sürede çağdaş bir yapıya kavuşturmuştur. Cumhuriyet devrimleri, bölgemizdeki milletlere de ilham olmuştur” dedi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Özel, mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘En büyük eserim’ diyerek bizlere emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yaşını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.CHP’nin tarih boyunca darbeler ve vesayet girişimleriyle mücadele ettiğini belirten Özel, partisinin hiçbir zaman millet iradesinin üzerinde bir güce inanmadığını vurguladı. Özel, “47 yıl iktidar olamasa da milletin kararına saygı duyan partimiz, son yerel seçimleri halkın teveccühüyle kazanmış ve birinci parti olmuştur. 23 yıl sonra ilk kez yenilen iktidar partisi ise milletin tercihine hürmet göstermek yerine, mevkilerini koruyabilmek uğruna demokrasi dışı yöntemlere başvurmuştur. Bugün demokrasimiz, seçim sandığıyla gelen ama seçim sandığıyla gitmek istemeyen bir yapının saldırısı altındadır” ifadesini kullandı.Cumhuriyet’in 102’nci yılında yeniden demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özgür Özel, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Darbeciler ve vesayetçiler tarihin hiçbir döneminde başarılı olamamıştır, bundan sonra da olamayacaktır. Her zaman millet kazanır, her zaman Cumhuriyet kazanır. Bu inançla, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”