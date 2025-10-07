Samanyolu Haber /Gündem / Özel’den Bahçeli’ye: Ankara’nın ortasında vurulan da susturtan da MHP’li /07 Ekim 2025 17:39

Özel’den Bahçeli’ye: Ankara’nın ortasında vurulan da susturtan da MHP’li

Bahçeli'nin MHP'li isimleri yönelik infazlara değinmediğini belirten Özel, "Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li... Susturtanlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Serdar Öktem cinayeti konusunda sessiz kalan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye sert çıktı. Özel, “Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılananlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li, serbest bırakılınca susturulan MHP’li, susturtanlar MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın…” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasının bir bölümünde Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Şikayet eden CHP’li, şikayet edilen CHP’li, itirafçılar CHP’li, rüşveti alan CHP’li, veren CHP’li” sözlerine karşı sert bir tepki gösterdi.

BAHÇELİ’YE CEVAP: KÜLLİYEN YALAN

Özel, Bahçeli’ye seslenerek, “Hangi şahitler CHP’liymiş?” diye sordu ve gizli tanık olarak bahsedilen kişileri örnek gösterdi:

Gizli tanık dediği odun isimleriyle Ladinler, Çınarlar söylediği çocuk tacizcisi olan gizli tanık mı CHP’li?

Ya da 3 kuşak babasından kalan malına, mülküne çökülüp de geçmişte AKP’den ihale alıyordu. Şimdi İBB’den almış diye malına çökülen, şimdi de imza atarsan sana bunları geri veririm deyince iftiralere imza atan iş adamları mı CHP’li?

Ya da, ya da insanları çoluğuyla, çocuğuyla tehdit eden, ‘Bu imzayı atmazsan evladının yüzünü 20 yıl göremezsin.’ diyen, 80 yaşında anasından 500 kilometre öteye evlatları yollayan hasta 26 yaşındaki çocuğu hücreye tıkıp babasına ‘at artık imzayı, çıkar oğlunu’ diyen, kendini itirafname imzalamaya çağırıp yoldayken karısını, eşini gözaltına alıp onun çıkması senin atacağın imzaya bağlı diyenlerin kurduğu kumpasın ne tarafı CHP’li?”

‘KİMİNLE KONUŞTUĞUNUZU BİLECEKSİNİZ’

Özel, “Sayın Bahçeli buraya kadar geldi. Öyle, o CHP’li, bu CHP’li, hırsıza CHP’li, yolsuza CHP’li. Kimle konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz” dedi.

ÖKTEM CİNAYETİ: KONUŞMAYAN BİR TEK SENSİN

Sözlerinin sonunda Bahçeli’ye yönelik bir gönderme yapan Özel, Ankara’da yaşanan ve gündemde olan bir olayı işaret etti. Özel, olaydaki kişileri ve durumu sıralayarak Bahçeli’yi eleştirdi:

“Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li. Vurup da yargılanılanlar mahkemede söylüyorlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP’li. Susturtanlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin, MHP’li! Bir tek sen MHP’li…”
