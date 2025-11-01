Özel’den Erdoğan’a ‘fetret devri’ cevabı: ”Hodri meydan, gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde 22. kez ziyaret etti.



Özel, ziyaret çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.



“TELE 1’E RESMEN ÇÖKTÜLER”



Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) milletvekili Can Atalay ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı da ziyaret ettiğini söyleyen Özel, Yanardağ’ın daha önce 4 kez cezaevine atıldığını belirterek hukuksuz tutuklamalara tepki gösterdi.



Özel, TELE 1’e kayyım atanmasını “Muhalif sesleri duyuran TELE 1’e resmen çöktüler” dedi. Özel, kayyım atanmasının amacının muhalefetin sesini kısmak olduğunu vurguladı.



CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çeken Özel, tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye iftira atılması yönünde müteahhitlere baskı uygulandığını ifade etti.



ÖZEL’DEN ‘CASUSLUK’ SUÇLAMALARINA TEPKİ



İBB’ye yönelik casusluk suçlamalarıyla ilgili de konuşan Özel, “Ekrem İmamoğlu gibi birine ya da diğer arkadaşlarımıza asla yapışacak bir suçlama olmadığı gibi meselenin eğer buradan ‘casusluk’ çıkarsa bu adı geçen şirkete ihale veren iki bakanlık… Adı geçen şirkete plaket verenler… Yurtdışına veri gitti diyorlar. Bulut hesabından veri tutulmasına ‘yurtdışına veri gitti’ diyenler konudan bi haber ve fevkalade kötü niyetli bir saldırıyla karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu’na ve arkadaşlarımıza ‘casus’ diyenlerin yarın aynı uygulamalarını ispat edeceğimiz kendi dünya kadar partililerini casusluk suçlamasından nasıl kurtaracaklar onu oturup düşünsünler. Tüm iftiracılara geçmişte yapılanları bir kez daha hatırlatmak isterim.” İfadelerini kullandı.



ERDOĞAN’A “FETRET DEVRİ” CEVABI



AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Şunu da herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değildir. Vallahi, tüm imkânlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız. “şeklindeki sözlerine cevap veren Özel, “İstanbul’u kimin yöneteceğine İstanbullu karar verir. Seçimlerde demokrasi tokadını yediler. Ekrem Başkan’ı türlü iftiralarla alıp buraya (Silivri) koydular. Gelin İstanbul seçimlerini yenileyelim. Sadece İstanbul değil her yerde yenileyelim. Kendine güveniyorsa hodri meydan.” diye konuştu.



“ERDOĞAN YENİDEN İBB’YE ADAY OLSUN”



Özel, şöyle devam etti:



“Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir’e yeniden aday olsun, ben Ekrem İmamoğlu’nu aday gösteriyorum. İstifa etmesine de gerek yok aday olması için. Kazanırsa ‘Cumhurbaşkanlığında kalacağım’ derse İBB Başkanlığı’na Meclis kendi içerisinden birini seçer. Güveniyorsa kendisine çıksın karşımıza!”



KARTALKAYA DAVASINDA KARAR



Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davasında çıkan kararları değerlendiren Özel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un hala görevde olmasını eleştirerek sorumlu isimler hakkında işlem yapılmamasına tepki gösterdi.



GEBZE’DE ÇÖKEN BİNA



Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binaya ilişkin çalışmaları da takip ettiklerini belirten Özel, “Binanın yanına Ulaştırma Bakanlığı’nın U’sunu koysunlar. Allah için söyleyelim bu belediye CHP’li belediye olsaydı şu anda belediye başkanı neredeydi? Bakan hala pişkin pişkin oturuyor” diye konuştu.