Özel’den Erdoğan’a: Sende Filistin hassasiyeti yok, Trump korkusu var

CHP lideri Özgür Özel, Aksaray'da düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katıldı.



CHP lideri Özgür Özel,”Erdoğan ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum, çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz. Sende Filistin hassasiyeti yok, sende Trump hassasiyeti var, Trump korkusu var” dedi.



CHP, Aksaray’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenledi. Erdoğan’ın Trump’ın korkusunun Filistin kelimesini ağzına alamadığını ifade eden Öze, “Bugün nihayet Sayın Erdoğan ağzına Filistin’i aldı. Ama Filistin’i Filistin’e sahip çıkmak için değil; ‘Çıkıyorum, ediyorum. Özgür Özel çıkmadığımı söylüyor’ demek için aldı” dedi.



Özel, Erdoğan’ın uyguladığı dış politikayı şöyle eleştirdi:



“Şimdi buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Yahu Trump diyor ki ‘Gazze’yi boşaltacağım, oteller yapacağım.’ Bir kelime konuşuyor musun? İran’ı bombalıyor, Müslüman kanı döküyor İsrail, bir kelime konuşuyor musun? Türki Cumhuriyetler Kuzey Kıbrısımızı değil Güney Kıbrıs’ı tanıyor, bir kelime konuşuyor musun? Ayşenur Ezgi Eygi Filistin’de öldürülüyor, bir kelime konuşuyor musun? Amerika’da genç kadın aktivist bir kardeşim eleştirilerde bulunuyor diye aylarca hapiste tutuluyor, bir kelime konuşuyor musun Rümeysa Öztürk için? Madleen gemisine yapılan muamele ortada. Bir kelime konuşmuyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ‘Benim Filistin sevgimi Özgür Özel sorgulayamaz.’



Erdoğan ben senin Filistin sevgini sorgulamıyorum, çünkü ortada olmayan bir şey sorgulanamaz. Sende Filistin hassasiyeti yok, sende Trump hassasiyeti var, Trump korkusu var. Gençler oradan sesleniyorlar. Ey Tayyip Erdoğan, Allah’tan korkmayıp Trump’tan korkan bir çizgiye geldin. O İsrail Filistin’de dünya tarihinin en büyük katliamlarını yapıyor, Trump korkusuna Netanyahu’ya laf söylüyorsun, esas azmettiriciye susuyorsun. Bizim çizgimiz üçüncü Genel Başkanımız ve Başbakanımız Bülent Ecevit’in Yaser Arafat’la dayanıştığı çizgidir. Bizim çizgimiz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü’yle birlikte verdiği mücadelenin çizgisidir. Cumhuriyet Halk Partililerin, bizlerin Filistin sevgisi Amerika korkusuyla bastırılamaz seninki gibi.”