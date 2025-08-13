Özel’den Erdoğan’a sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılacağı iddiasını doğruladı. Çerçioğlu’nun hapse atılmakla tehdit edildiğini ileri sürerek Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi: “Lan sen Aydın’da tekme tokat kovuldun, böyle mi alacaksın?”









CHP Genel Başkanı lideri Özgür Özel, Silivri’de İBB Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Saraçhane’de İBB operasyonunun 100. gününde gözaltına alınıp tutuklanan 18 yaşındaki gençleri de ziyaret ettiğini ifade etti.CHP lideri “18-19-20 yaşındaki gençleri yaz boyunca burada tutmanın Tayyip Bey’e ne faydası var? Buradakilerden birinin babası AKP’liymiş. Kızına ‘Çıkardın mı İmamoğlu’nu?’ demiş’. Kızı da ‘Çıkaramadım, sizinkiler beni de içeri attılar’ diyor. Babası ne yapmış, gözünü kaçırmış” sözleriyle ziyarette yaşadığı bir diyaloğu anlattı.CHP lideri şöyle devam etti:O rejim Büşra’nın, Hatice’nin, Irmak’ın, Zeynep’in ve Hatice’nin gençliğinden çaldığı her günün hesabını sandıkta verecek. Elinde bu kadar güç, imkan var. Buradaki beş kadınla mı gencecik çocuklarla mı hesaplaşıyorsun? Özel ile Putin ile Netanyahu ile hesaplaş. Gençliklerinden çalınan her günün hesabını Erdoğan sandıkta teker teker millete verecek.Zeydan Karalar’ın, Oya Tekin’in dosyaları Adana’da görülmelidir. Adanalıların Adana’da yargılanması lazım. Büyük bir haksızlığa uğruyorlar.İBB Borsası’nı açıklamıştık. HSK’ya zaten 2 hafta önce başvurduk. Tuzla’da açıkladıklarımız için yeniden başvuru yapacağız. Dün kendisini sorguya aldılar, serbest bırakıldı çünkü hiçbir suçu-günahı yok. O bırakılana kadar elimizdeki belgeyi tuttuk ki ne biliyoruz elimizde ne var, HSK’dan savcılığa gidip de orada bir haksızlık yapılmasın diye. Arkadaşlarımız HSK’ya başvuruyu yapıyorlar. Gül Çiftçi, dosyanın içeriğiyle ilgili bilgi verecek.İBB Borsası ile ilgili bahsettiklerimizin önemli bir kısmının belgelerini teslim ediyoruz. Şimdi iş HSK’da. Şu kadını, şu savcı, şu tarihte, şu sorguda evladıyla tehdit etti. Ardından da onu şuraya yolladı. ‘Şu ifadeyi verirsen evine verirsin vermezsen sana iyi yolculuklar’ dedi. Ertesi gün Türkiye’nin öbür ucundaki 50 kişilik koğuşa yolladı. Herkesin bazına, HTS’sine bakıyorsunuz bunun bazına bakmayacak mısınız? Adalet Bakanı’nı HSK’ya seçilenleri şimdi göreceğim? Hile hurdayla HSK’ya seçilenleri göreceğim. Siz kurul musunuz guguk kuşu musunuz göreceğiz? Allah’tan korkan gerçekten bu adamları soruşturur. ‘AK Toroslar’ çetesi ayakta oldukça Türkiye’de kimseye huzur yok.(Erdoğan’ın ‘katılımlar olacak’ sözleri ve Çerçioğlu hakkındaki iddia)Erdoğan’a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra nasıl yastığa başını koyup da namusluyum, insanım diyebilirsin. Aziz İhsan Aktaş’ın en çok çalıştığı belediyeler Kütahya ve Aydın. Siz Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’liyse suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Yüzde 13 ile biz yüzde 87 ile AKP’liler çalışmış. Çerçioğlu’na gidip şunu söylemişler. ‘Ya partime katıl ya içeri atıl’ demişler. Olay bundan ibaret.Çerçioğlu, suçsuz olduğunu iddia edip içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip… – Kelime oyunu yapıyor, ‘ne kadar aydın var? Yarın için.- Lan sen Aydın’da tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta. 3’ünü kez 4’üncü kez yendik seni. Bu mu mertlik, bu mu senin mücadele gücün. Böyle mi alacaksın Aydın’ı? Bir dahakine yine alacağım Aydın’ı. ‘Ya içeri tıkıl ya partime katıl.’ Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.Günlerdir bütün belediye başkanlarımıza ‘Gel beraber gidelim… Gel beraber gidelim…’ Efeler İlçe Başkanı’na ‘Attır kendine partiden bahanem olsun…’ İnat ettim atmadım o namussuzu (Efeler İlçe Başkanı’na hitaben) partiden sırf bahane vermemek için. Kabak gibi ortada şimdi. Buna da ucundan gösteriyorlar ‘Ya partiye geleceksin, ya içeriye gireceksin…’(Çerçioğlu, 31 Mart öncesinde) İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Çünkü Kemal Bey’in sözünü çiğnememek için. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları… Hadi bakalım bundan sonrasını görelim.‘Ya içeri atıl, ya AKP’ye katıl…’ formülüyle Çerçioğlu, AKP’yi yarın aydınlatacakmış. AKP’nin kara düzeni olmaz olsun böyle aydınlatma.(İmamoğlu’nun adaylık açıklaması) Aksi nasıl düşünülebilir. Sonuna kadar aday olabilmesi için mücadele verilecek. Diplomayı vermezse yamyamlar ne yapacaksın? Bunları kim yeniyorsa arkasında birleşeceğiz.