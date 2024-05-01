Samanyolu Haber /Politika / Özel’den Erdoğan’la görüşme öncesi telefon trafiği /01 Mayıs 2024 18:06

Özel’den Erdoğan’la görüşme öncesi telefon trafiği

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde partisinin geçmiş dönemdeki genel başkanlarıyla görüştü. Erdoğan ile yapacağı görüşmenin içeriğine dair bilgi veren Özel, eski başkanların görüş ve önerilerini aldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar ile görüştü.

Özel; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı.

Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.

Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.
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