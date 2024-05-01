Özel’den Erdoğan’la görüşme öncesi telefon trafiği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar ile görüştü.



Özel; Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı.



Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği önceki genel başkanların da görüş ve önerilerini aldı.



Özel, daha önce Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı.

